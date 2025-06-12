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立院國軍加薪將提救濟 明年預算彈性評估

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰12日表示，行政機關要有效率、不浮濫花費預算，同時呼籲立法院支持強化國防韌性預算。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰12日表示，行政機關要有效率、不浮濫花費預算，同時呼籲立法院支持強化國防韌性預算。圖／行政院提供

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「預算雖然比較晚編列，但不能因此盲目消耗預算！」行政院長卓榮泰12日指出，今年因為總預算審查較晚、還有多項解凍狀況，但他要求各部會仍要按照計畫執行預算，主計總處編列明年預算也要彈性評估。另外，針對立法院通過國軍加薪案，卓榮泰說，將提出覆議或釋憲來救濟。

不會少執行就編少

行政院長卓榮泰12日在院會中指出，今年總預算審查延誤，造成執行上產生困難跟急迫性，必須要在半年多的時間內執行1年的預算，這樣的經驗很少見，但後續的執行上有三項要求：各部會一定要按照預定的計畫來執行預算；應提升執行效率，並且達到預算編列所預期的效益。

「最重要的是，絕對不得有消耗預算的情形！」卓榮泰強調，雖然要求大家「提升效率，講求效益」，但不要有消耗預算的行為，政府不會因為執行率低，明年就把預算變得比較少，請主計總處編列明年度預算時彈性評估。

軍人加薪恐再覆議

另外，正值梅雨季、颱風季來臨，卓榮泰也要求各部會，在地方政府既定的計畫當中，如果內容沒有調整，防汛期該有的協助跟安全、福利上該有的協助，要

盡力優先來辦理，讓地方政府不會因為前半年預算的耽誤，造成執行上的困難，也請地方政府適時提出各項需求。

另外，針對立法院10日通過國軍加給提升至3萬元的法案，卓榮泰不滿指出，立院提案再次的違背《預算法》91條、《財政紀律法》第5條，以及相關憲法解釋的精神，加薪案不僅違憲、違法，也違反政府的財政結構跟財政能力，政府必須在未來採取適當的行政救濟（覆議或釋憲）。

盼支持武器更新

「如果立法院支持國防及國土安全韌性，拜託立法院能夠盡速解凍國防部相關預算！」卓榮泰說，還有支持行政院已經提出的《強化安全韌性特別條例》，以及未來的特別預算，其中很多部分是跟國土安全韌性相關的。「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」，也不讓國防提高安全韌性，這樣是矛盾的。

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