中央擬修補助辦法首長唱「走味咖啡」轟賴 蔣萬安也喊浪子回頭

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，北市府今天大動作開記者會，首長高唱「走味的咖啡」轟賴清德總統所提社福政見5大項通通都走味。北市長蔣萬安今被問是否還有唱什麼歌？蔣再度呼籲中央「浪子回頭。」

對於行政院刪減地方政府一般補助款，主計總處也擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，台北府秘書長李泰興今天率局處首長開記者會，砲轟中央政府在亂搞；社會局長姚淑文也高唱台語歌曲「走味的咖啡」稱賴清德總統所提「國家希望工程」的社福政見5大項，通通都走味了。

蔣萬安今天下午赴議會總質詢，媒體也問蔣，上午局長唱走味的咖啡，是否市長也要透過唱歌來表達心聲？蔣萬安說，他還是希望中央可以浪子回頭，重點是，其實所有市民朋友也都是我們的國民，地方一般補助款就是用在照顧辛苦的老百姓、老人家、孩子的教育及社會福利，還是希望中央能夠念及弱勢百姓的權益與福利。