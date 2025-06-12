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卓榮泰：立院三讀軍人加薪案違反財政能力 將提行政救濟

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
卓榮泰今日於行政院會中指出，非常感謝立法院能夠跟政府站在同一個立場，認清中國大陸不斷侵擾威脅，造成我國國防重大威脅這樣的事實。圖／聯合報系資料照片
卓榮泰今日於行政院會中指出，非常感謝立法院能夠跟政府站在同一個立場，認清中國大陸不斷侵擾威脅，造成我國國防重大威脅這樣的事實。圖／聯合報系資料照片

立法院日前三讀修正《軍人待遇條例》部分條文，對此，行政院長卓榮泰12日表示，由於立法院修法前沒有正式徵詢行政院意見，這個加薪案不僅違憲、違法，也違反政府的財政結構跟財政能力，必須在未來採取適當的行政救濟。

卓榮泰今日於行政院會中指出，非常感謝立法院能夠跟政府站在同一個立場，認清中國大陸不斷侵擾威脅，造成我國國防重大威脅這樣的事實。立法院也認為，必須全面提升國防自主的安全，完善國軍各項合理的待遇跟福利。事實上，政府在今年的4月已經全盤考量政府的財政能力，給予國軍均衡性的、全面的加薪，並且核定通過在案。

卓榮泰說，日前立法院再度通過對國軍的加薪案，再一次的違背《預算法》第91條、《財政紀律法》第5條，以及相關《憲法》解釋的精神，在審查法律案涉及歲出大幅支出的時候，沒有正式徵詢行政院的意見。這樣的案例已經一而再、再而三的發生，行政院認為這個加薪案不僅違憲、違法，也違反政府的財政結構跟財政能力，必須在未來採取適當的行政救濟。

卓榮泰也提到，如果立法院支持國防及國土安全韌性，應儘速解凍國防部所有預算，支持政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，不要只是為國軍加薪，而不讓國軍武器更新，或是不提高國防安全韌性。

卓榮泰強調，期待行政、立法兩院是一體，必須有共同的作為，才能對國軍做全面性的照顧，全面性提升國軍的安全、國軍的福利跟國防整體安全和韌性。

立法院 國軍 加薪

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