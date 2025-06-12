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喊話立法院支持中央追加預算 黃偉哲：對藍綠縣市都好

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲強調以中央追加預算方式補回刪減的一般性補助款，並為，補足地方所需，才能讓各縣市無論藍綠、無分南北，在建設推動上有公平機會。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲強調以中央追加預算方式補回刪減的一般性補助款，並為，補足地方所需，才能讓各縣市無論藍綠、無分南北，在建設推動上有公平機會。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲等綠營南部5縣市首長昨赴行政院爭取一般性補助款，黃偉哲今呼籲行政院盡速以追加預算送立院審議，強調「解鈴還須繫鈴人」，盼立院支持，對藍綠皆有利。

高雄市長陳其邁、邀台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復等5位首長，北上行政院請命爭取一般性補助款。

黃偉哲表示，這次北上拜會行政院卓榮泰院長，反映南部縣市遭受重創的困境，不僅統籌分配稅款分配最少，一般性補助款也被刪減最多，對原本就財務有限的中南部是雪上加霜，嚴重衝擊地方重大建設進程。

黃偉哲說，相較北部多數縣市早已完成地鐵、鐵路地下化等建設，中南部許多基礎建設仍在起步階段，如今中央補助比例反而降低，造成起跑點不公平，南部民眾感受尤深。

黃偉哲指出，昨日與行政院溝通後獲正面回應，院長卓榮泰表示將正視南北失衡與財政分配不均問題。但黃偉哲仍呼籲，應以中央追加預算方式補回刪減的一般性補助款。他認為，唯有真正補足地方所需，才能讓各縣市無論藍綠、無分南北，在建設推動上有公平機會，也有助於整體國家均衡發展。

台南市政府指出，因立法院刪減中央總預算2076億元，行政院在窮盡救濟程序之後，只能被迫調減地方一般性補助款636億元，台南市受傷甚深，遭刪減51.68億元，再加上今年1至4月，台南的統籌分配稅款比原先預估少了23.75億，加總起來就減少75.43億元，對台南造成相當大的財政衝擊。衷心期盼立法院放下成見，通過行政院追加預算。

黃偉哲 行政院

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