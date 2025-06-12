媒體議價法公聽會 業界建議改「公平會」任主管機關

立法院交通委員會今天舉行媒體議價制度公聽會，聯合報系法務經理廖健翔呼籲「新聞有價、公平對等」，並建議主管機關可參考澳洲立法改為公平會；報業公會理事長、中國時報社長兼總編輯黃樹德則建議若成立基金，應以媒體受雇人數為準，依比例撥補。

立法院交通委員會今天舉行媒體議價公聽會，廖健翔提出報業公會與衛星公會共同建議，一為在媒體議價三階段中，應由媒體自行決定是否發動議價權，而最後仲裁應有一位仲裁人是新聞媒體專業人士；二為參考澳洲立法，媒體議價是由「澳洲競爭與消費者保護委員會（ACCC）」管理，那我國是否可以由公平會做為主管機關？

廖健翔表示，第三點建議為不少境外數位平台在台無公司登記，應要求境外數位平台代理人須詳細申報資訊，讓其無法規避責任；第四為現在網路轉載方式很多，如超連結、標題、AI生成等，應明定數位平台業者「轉載」方式，以貫徹付費概念。

廖健翔續指，第五為在資訊揭露方面，數位平台應該提出相關計算資料，作為議價判斷；第六為仲裁判斷應該參考「數位平台經營者數位服務總營收」，期許雙方可以完成議價，不要走到仲裁階段；最後建議提高不配合媒體議價的行政罰鍰金額。

黃樹德代表台北市報業公會重申5點聲明，一、支持立法保護新聞媒體產業，為落實新聞有價與公平競爭原則，應以強制議價仲裁制度為主要立法精神；二、議價仲裁依法應盡快於一定期限內完成；三、若主張採基金撥補方式時，大型數位平台及政府對基金的捐贈應有強制性，且金額必須有明確標準，因機構媒體與非機構媒體之編採、製播人數與營運成本相差懸殊，基金應以媒體受雇人數為準，依比例撥補。四、基金撥補應由四大媒體公協會（台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會）負責制訂發放規則，基金會無審查權與補助金額之裁量權；五、大型數位平台不透明的演算及分潤機制下，世界各國新聞產業面對前所未見變局，立法目標應改善新聞產業環境。

自由時報法務專員黃秋璇則表示，想法如黃樹德聲明所述，建議也與廖健翔意見相同。雖然大家建議主管機關改為公平會，但大家也提到AI興起一事，希望能夠會同數發部處理AI問題，以保障新聞媒體產業。