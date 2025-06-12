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提追加預算解地方補助僵局 政院：仍需縣市、立委支持

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

行政院統刪地方一般性補助款引發地方反彈，高雄市長陳其邁等人5縣市首長呼籲政院盡速提追加預算解決困境，但在野執政縣市意見仍不一，行政院指出，盼各縣市地方首長與立委共同支持，中央將持續搜集意見，盼能獲得支持，才能順利辦理追加預算。

立法院今年1月刪減今年度中央政府總預算，其中636億元要求政院自行調整。行政院認為窒礙難行，決定統刪中央給各地方政府一般性補助款25%，引發在野黨不滿，多個藍營執政縣市提起訴願，質疑中央違法剋扣。

而綠營執政縣市、台南市代表，日前則在行政院會中建議提出追加預算為補助款刪減解套。高雄市長陳其邁昨邀台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米及澎湖縣長陳光復，呼籲政院儘速提出追加預算。

行政院發言人李慧芝指出，目前財政困境由來是因立院大幅刪減中央政府，卓揆也樂見地方政府提出建議，但追加預算仍需地方首長、立委一起支持，行政院提出後才能獲得立院通過，除了這5位縣市首長，也在報導上看到其他縣市首長有相同意見，行政院仍希望獲得更多支持和意見，再來辦理相關追加預算。  

此外，行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，起因是因應新版財劃法，地方政府明年將無財政差短，但一般補助款又不能低於前一年，因此正蒐集地方意見；主計總處預計檢討計畫型補助比例，地方也關注制度修改後是否造成分配不公。

主計總處公務預算處長許永議指出，財政收支劃分法修正通過後，以2025年度預算估算，地方會增加3753億元的中央統籌分配稅款，提升地方財政自主能量，應有能力負擔一點地方自籌款，相對中央政府也減少3753億元，財政弱化，補助能力受限，勢必要檢討計劃型補助款比例。

許永議續指，由於各縣市發展程度不同，因計劃型補助款比例變動，導致財源分配不公的疑義，這次補助辦法中也納入「財政均衡」項目，就是為解決公平性問題。

財政收支劃分法 補助款 行政院

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