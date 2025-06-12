國民黨批賴清德護航沈伯洋家族賺紅錢 雙標無下限

民進黨立委沈伯洋父親被指在大陸「賺紅錢」，引發雙標質疑。賴清德總統昨在民進黨中常會指沈伯洋被陸方一連串認知操作抹黑。國民黨今舉行記者會，反批賴清德要全黨挺中國熊，執意護航沈伯洋家族繼續賺紅錢，雙標無下限。

國政基金會副執行長凌濤表示，北檢日前起訴共諜黃取榮等4人，其中國安會秘書長吳釗燮銳意栽培的心腹何仁傑遭求刑9年重刑，因涉及洩露台灣跟邦交國的外交策略。起訴時，吳釗燮卻早一步落跑到歐洲去避難，令人質疑是否早就獲得資訊，到底誰洩密走漏消息、吳釗燮是否可能滅證，檢調應密切關注。

凌濤提到，賴清德日前在中常會上下令全黨挺中國熊，就是要護航沈伯洋家族繼續賺紅錢，請問能跟台灣社會交代嗎？沈伯洋聲稱沈父採購大陸貨93噸是靠網路下單，去年卻說「淘寶以養、套、殺的策略滲透台灣市場，呼籲檢調積極追查不法」，如今自己跑到中國去被養套殺，這就是中國熊的真面目。

國民黨發言人鄧凱勛表示，賴清德批評在野黨「以中國官方操作敘事繼續攻擊沈伯洋及其家人，把一個沒有不法記錄的國際貿易商硬要貼上賺紅錢的標籤」，但國民黨一路以來都主張兩岸要和平有序交流，民進黨卻不斷貼上中共同路人的標籤，今天回力鏢馬上打到沈伯洋自己，請沈伯洋、賴清德面對自己的雙標行徑。

鄧凱勛表示，賴清德說這是中共製造的寒蟬效應，事實上在台灣用司法大刀逼在野黨閉嘴，製造寒蟬效應的正是賴清德。賴要大家重視對沈伯洋的攻擊，就是在呼籲黨內同志趕快出來救沈伯洋，也變相告訴大家，民進黨內賺紅錢的不止沈伯洋一人，還有其他人一手大喊抗中保台，一手在大賺紅錢。

國民黨發言人楊智伃質疑，賴清德曾公開指中國為境外敵對勢力。但爆出沈伯洋家族賺紅錢之後，民進黨發言人跳出來說「是中國賺走了沈爸爸的錢」，意思是沈父在幫助境外敵對勢力賺錢？賴清德難道認同資助境外敵對勢力的沈伯洋家族？

楊智伃批評，賴清德為了幫沈伯洋洗地，竟說國民黨揭露沈父讓中共賺錢是在配合中國的敘事。國民黨檢視沈伯洋家族，都是依照民進黨與賴清德抹紅、抹黑台商的敘事。賴清德為了保護沈伯洋轉換標準，是承認全黨要為中國熊開脫嗎？還是後悔過去抹紅太過分？