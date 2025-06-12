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美將預告單邊關稅稅率 政院：密集溝通爭取最大利益

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

美國政府4月初延後對等關稅寬限期至7月8日，美國總統川普預告，將在1至2周內發函貿易夥伴說明協議條款。行政院指出，台美仍持續進行密集溝通，盼爭取我方最大利益。

川普在美東時間11日指出，美國目前正與大約15個國家進行貿易談判，包含南韓、日本和歐盟，美方預計在1到2周內向數十個貿易國家發函，說明貿易協議的條款，「某個時間點我們會直接發出信函。信中會表明：這就是協議內容，要就接受，不要拉倒。」

行政院發言人李慧芝指出，台灣與美國雙方目前仍是針對對等關稅議題持續進行密集溝通，我方目標還是要爭取我方最大的利益，相關進展因為雙方默契的關係，現階段還是不便對大家做更多的說明，一旦有相關談判進度可以公開的時候，也會適時對外做說明。

美國 溝通 川普

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