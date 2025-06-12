聽新聞
0:00 / 0:00
美將預告單邊關稅稅率 政院：密集溝通爭取最大利益
美國政府4月初延後對等關稅寬限期至7月8日，美國總統川普預告，將在1至2周內發函貿易夥伴說明協議條款。行政院指出，台美仍持續進行密集溝通，盼爭取我方最大利益。
川普在美東時間11日指出，美國目前正與大約15個國家進行貿易談判，包含南韓、日本和歐盟，美方預計在1到2周內向數十個貿易國家發函，說明貿易協議的條款，「某個時間點我們會直接發出信函。信中會表明：這就是協議內容，要就接受，不要拉倒。」
行政院發言人李慧芝指出，台灣與美國雙方目前仍是針對對等關稅議題持續進行密集溝通，我方目標還是要爭取我方最大的利益，相關進展因為雙方默契的關係，現階段還是不便對大家做更多的說明，一旦有相關談判進度可以公開的時候，也會適時對外做說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言