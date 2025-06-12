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馬英九將赴海峽論壇 政院：馬政府曾禁中央人員參加

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
前總統馬英九將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九將率「大九學堂」學員訪問中國大陸，出席海峽論壇活動。行政院12日指出，海峽論壇是中共對台統戰平台，馬英九執政時還曾禁止政府機關參與；陸委會則提醒，與會時應秉持對等尊嚴原則，遵守兩岸條例規範，並注意台灣社會觀感，維護主權、安全與核心利益。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，政府支持兩岸對等尊嚴、健康永續交流，而兩岸交流應去政治化、去風險化、去統戰化，前往交流時應避免掉入統戰陷阱的風險。

李慧芝說明，海峽論壇是中共對台灣統戰的平台，馬英九執政時為防範統戰滲透，明文禁止中央政府機關人員參加，也不能配合這個論壇在台舉辦分支、衍生性活動，台灣人民赴中也應遵守「兩岸人民關係條例」相關內容，相關政策一直延續到現在。

陸委會綜規處副處長陳淑媚補充，陸委會日前已重申政府立場，還是要提醒，海峽論壇是中共長期用來對台進行統戰分化平台，與會時應秉持對等尊嚴原則，遵守「兩岸條例」相關規範，尤其要注意台灣社會觀感，跟台灣人民站在一起，共同維護國家主權、安全、核心利益。

此外，媒體關注，網紅「館長」陳之漢飛抵上海開直播，並稱兩岸和平理應由政府做，政府若不做就他來做。

陳淑媚說明，致力維護台海和平穩定是政府一貫的政策立場，政府支持兩岸健康永續的交流，也認為兩岸的交流應該要去政治化、去統戰化、去風險化，再次提醒國人到中國大陸交流，應該要秉持對等尊嚴原則，避免觸犯「兩岸條例」相關規範的情形。

另針對海基會前董事長洪奇昌近日以台灣產經建研社理事長身份，率台灣生技產業界人士赴北京參訪交流。陳淑媚表示，只要符合對等、尊嚴、兩岸交流相關規範，兩岸民間團體的健康永續交流，陸委會都正向看待。

行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

馬英九 陸委會 統戰

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