賴清德接見法國議會友台小組 盼打造更緊密夥伴關係

總統賴清德今天接見法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛訪問團，他感謝法國是全球第一個以立法捍衛台海自由航行權的主要國家，並期待藉由友台小組的來訪，為台法關係注入新動能，在經貿、能源以及數位安全等領域，打造更緊密的夥伴關係。

總統上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下接見巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel，另譯：帕媞斯黛）訪問團一行人。總統致詞首先表示，熱烈歡迎巴緹斯黛再次率團來訪，去年巴緹斯黛擔任法國慶賀團的共同團長，參加他和副總統蕭美琴的就職典禮，這次是第4次來訪，也是首次以友台小組主席的身分率團來訪，別具意義，更展現對台灣的大力支持，他要代表台灣人民表達最誠摯的歡迎和感謝。

總統表示，法國是推動民主自由價值的先驅，這也是台灣所珍視並努力捍衛的價值，感謝法國國會長期支持台灣的國際參與，捍衛台灣海峽安全。

他提到，法國國會兩院無論是2021年通過決議文，支持台灣參與國際組織，或是2023年共同推動通過7年建軍法案，讓法國成為全球首個以立法捍衛台海自由航行權的主要國家，持續力挺台灣，當中友台小組更扮演關鍵的角色。

總統說，這幾年來，台灣和法國在經濟、科技、文化、體育等領域持續深化合作。上個月在巴黎舉辦的選擇法國峰會，台灣和法國的企業宣布將在半導體及衛星等領域展開合作，目前正在法國舉辦的VivaTech，也有許多台灣廠商參與。

他說，無論是官方或民間，台法之間的交流合作都越來越密切，期待藉由友台小組的來訪，為台法關係注入新動能，在經貿、能源以及數位安全等領域打造更緊密的夥伴關係。

總統表示，面對當前地緣政治與經濟情勢的挑戰，台灣會持續與法國等理念相近國家攜手合作，共同守護印太區域的和平穩定，一起為全球繁榮發展貢獻心力，繼續努力，共創台法雙邊更繁榮的未來。

巴緹斯黛致詞表示，這次訪台有機會加強台灣與法國在經濟、文化、人文及外交各領域的關係，也有機會見證台法在能源、半導體、青年及文化交流上的合作有多麼重要，所關注的重要議題包括外國勢力的干預、AI以及假訊息，這些問題對國家安全造成影響。

她也讚揚台灣對於青年的培育，在國際青年計畫的框架下有30多名台灣年輕人到法國參訪，也在法國國民議會與這些台灣青年們進行交流，這些青年參訪了包括聯合國的海洋機構、文化交流，也參與這次VivaTech的展覽，也前往法國土魯斯的航空重鎮。

巴緹斯黛說，她個人也致力推動台灣參與世界衛生組織，讓台灣有機會分享在公衛領域的經驗，非常願意且持續加強和台灣各方面的交流與合作，「支持台灣的和平就是支持世界的和平」。