快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

雷虎科技無人艇失聯爆紅 不對稱作戰的關鍵台能做到？

洪奇昌率生技業赴北京 陸委會：正向看待民間健康交流

中央社／ 台北12日電
中國官媒新華社今天報導，台灣產經建研社理事長、前海基會董事長洪奇昌率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。圖／洪奇昌提供
中國官媒新華社今天報導，台灣產經建研社理事長、前海基會董事長洪奇昌率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。圖／洪奇昌提供

中國官媒新華社今天報導，台灣產經建研社理事長、前海基會董事長洪奇昌率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。陸委會表示，只要符合對等尊嚴原則、兩岸交流相關規範，政府皆正向看待兩岸民間團體健康有序交流。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會，媒體詢問，如何看待洪奇昌率團赴北京、網紅「館長」陳之漢赴中國，以及前總統馬英九將出席在中國舉行的海峽論壇等活動。

李慧芝表示，政府一直支持兩岸對等尊嚴、健康有序的交流，但兩岸交流要去政治化、去風險化、去統戰化，避免掉入統戰陷阱風險。

她進一步指出，海峽論壇是中共對台統戰平台，在前總統馬英九執政時期，為防範統戰滲透禁止中央機關人員參加，且不能配合這個論壇在台舉辦的分支與延伸性活動，國人赴中也須遵守兩岸條例相關規定，這項政策延續至今。

陸委會綜規處副處長陳淑媚在記者會表示，必須提醒海峽論壇是中共長期用來對台統戰、分化的平台，出席「海峽論壇」應該要秉持對等、尊嚴原則，遵守兩岸條例相關規範，尤其要注意台灣社會觀感，跟台灣民眾站在一起，維護國家主權、安全與核心利益。

此外，對於中國官媒報導，洪奇昌10日至12日率台灣生技產業界人士到北京參訪交流一事，陳淑媚說，只要符合對等尊嚴原則、兩岸交流相關規範，兩岸民間團體健康有序交流政府都正向看待。

至於陳之漢赴中國，陳淑媚說，致力維護台海和平穩定是政府一貫的政治立場，政府支持兩岸對等尊嚴、健康有序的交流，兩岸交流要去政治化、去風險化、去統戰化，秉持對等尊嚴原則，避免違反兩岸條例相關規範。

馬英九 統戰 海峽論壇

延伸閱讀

部會預算陸續解凍 卓榮泰通令3原則：別有消耗預算行為

再批在野違法 卓榮泰：別只讓國軍加薪卻不讓武器更新

民進黨創黨元老、前海基會董事長洪奇昌率團赴北京 交流生技產業

綠5縣市首長籲速提追加預算 政院：需地方政府與立委支持

相關新聞

史哲最快明天就任高鐵董事長 鄭光遠下周一正式接掌台鐵

交通部昨正式宣布雙鐵人事異動案，行政院政委史哲接任台灣高鐵董事長，原董座鄭光遠轉任台鐵董事長。據了解，航發會今已完成改派...

國民黨批賴清德護航沈伯洋家族賺紅錢 雙標無下限

民進黨立委沈伯洋父親被指在大陸「賺紅錢」，引發雙標質疑。賴清德總統昨在民進黨中常會指沈伯洋被陸方一連串認知操作抹黑。國民...

霸凌下屬又濫用就安基金買禮盒 監察院通過彈劾謝宜容

勞發署北分署前分署長謝宜容霸凌基層公務員案引眾怒，監察員今通過多位監委提案彈劾前署長蔡孟良及謝宜容。監察院指出，謝涉職場...

立院媒體議價公聽會 數發部、NCC支持新聞有價

Google、Meta等跨國平台長期免費使用新聞內容，未合理分潤給在地新聞產業，引發討論。立法院交通委員會今天上午舉行媒...

數發部年底提媒體議價法對案 藍白不等將拚這會期三讀

立法院交通委員會今開「我國媒體議價制度立法」公聽會，眾多學者專家盼盡速立法。數發部表示，持續搜集意見及溝通，盼年底前提出...

何博文：影響國安零容忍 遺憾國民黨阻修法擋預算

民進黨副秘書長何博文今天說，為了防堵國安漏洞，總統賴清德提出國安17策略，民進黨立法院黨團積極推動國安法案修改。何博文說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。