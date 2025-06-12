洪奇昌率生技業赴北京 陸委會：正向看待民間健康交流

中國官媒新華社今天報導，台灣產經建研社理事長、前海基會董事長洪奇昌率台灣生技產業界人士到北京參訪交流。陸委會表示，只要符合對等尊嚴原則、兩岸交流相關規範，政府皆正向看待兩岸民間團體健康有序交流。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會，媒體詢問，如何看待洪奇昌率團赴北京、網紅「館長」陳之漢赴中國，以及前總統馬英九將出席在中國舉行的海峽論壇等活動。

李慧芝表示，政府一直支持兩岸對等尊嚴、健康有序的交流，但兩岸交流要去政治化、去風險化、去統戰化，避免掉入統戰陷阱風險。

她進一步指出，海峽論壇是中共對台統戰平台，在前總統馬英九執政時期，為防範統戰滲透禁止中央機關人員參加，且不能配合這個論壇在台舉辦的分支與延伸性活動，國人赴中也須遵守兩岸條例相關規定，這項政策延續至今。

陸委會綜規處副處長陳淑媚在記者會表示，必須提醒海峽論壇是中共長期用來對台統戰、分化的平台，出席「海峽論壇」應該要秉持對等、尊嚴原則，遵守兩岸條例相關規範，尤其要注意台灣社會觀感，跟台灣民眾站在一起，維護國家主權、安全與核心利益。

此外，對於中國官媒報導，洪奇昌10日至12日率台灣生技產業界人士到北京參訪交流一事，陳淑媚說，只要符合對等尊嚴原則、兩岸交流相關規範，兩岸民間團體健康有序交流政府都正向看待。

至於陳之漢赴中國，陳淑媚說，致力維護台海和平穩定是政府一貫的政治立場，政府支持兩岸對等尊嚴、健康有序的交流，兩岸交流要去政治化、去風險化、去統戰化，秉持對等尊嚴原則，避免違反兩岸條例相關規範。