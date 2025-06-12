馬英九率團參加海峽論壇 政院重申兩岸交流3大原則

前總統馬英九將在14日至27日將率團出席第17屆海峽論壇。對此，行政院發言人李慧芝12日表示，兩岸交流應該基於去政治化、去風險化、去統戰化3大原則，對於馬英九在執政期間為了防範統戰滲透，訂出規範禁止中央政府機關人員參加，國人赴中應遵守《兩岸人民關係條例》相關內容，此政策延續至今。

李慧芝說明，政府支持兩岸對等尊嚴、健康永續的交流，兩岸的交流應該去政治化、去風險化、去統戰化，也提醒大家前往交流時應避免掉入統戰陷阱的風險。而海峽論壇是中共對台灣統戰的平台，馬前總統執政時為了防範統戰滲透，訂出規範禁止中央政府機關人員參加，也不能配合這個論壇在台灣舉辦的分支、衍生性活動，國人赴中應遵守《兩岸人民關係條例》相關內容，相關政策都是一直延續到現在的。

陸委會綜規處副處長陳淑媚則表示，陸委會11日已發佈新聞稿，重申政府的政策立場。陸委會還是要提醒，海峽論壇是中共長期用來對台進行統戰分化的平台，出席海峽論壇應該秉持對等尊嚴原則，遵守《兩岸條例》相關規範，尤其要注意台灣社會的觀感，跟台灣人民站在一起，共同維護國家主權、安全、核心利益。

此外，媒體也關心前海基會董事長洪奇昌近日以台灣產經建研社理事長身份，率台灣生技產業界人士赴北京參訪交流，以及網紅「館長」陳之漢飛抵上海開直播等新聞資訊。

陳淑媚說明，致力維護台海和平穩定是政府一貫的政策立場，政府支持兩岸健康永續的交流，也認為兩岸的交流應該要去政治化、去統戰化、去風險化，再次提醒國人到中國大陸交流，應該要秉持對等尊嚴原則，避免觸犯《兩岸條例》相關規範的情形。他強調，只要符合對等、尊嚴、兩岸交流相關規範，兩岸民間團體的健康永續交流，陸委會都是正向看待。