立委指高職銲接教材錯誤百出 國教院允檢討

民進黨立委林俊憲、林宜瑾等人今天說，高職機械群科採用的機械製造教科書錯誤百出、觀念落後，不僅專業術語未與國際標準接軌，更夾雜中國用語，混淆基本銲接觀念等，國家教育研究院應重新審查教材內容。

國家教育研究院副院長顏慶祥說，用過去的知識教導現在的學生，讓他們去適應未來的產業，這個觀念一定要趕快調整，對於立委所提，國教院會虛心接受並檢討，有這樣的檢視是好事，才有辦法讓孩子得到精準的知識，目前預計在18日請教科書業者、審查委員、業界專家等進行5方座談與討論，就從焊接教材內容修正開始。

顏慶祥也表示，立委建議希望增聘產業界人士作為教材審查委員，這是很好的建議，因為產業變化太快，而且技職教育的群科屬性與普通高中不同。

林俊憲、林宜瑾與台灣銲接協會標準委員會委員陳志鵬、中鋼焊材股份有限公司總經理莊士誠今天在立法院召開「高職銲接教材錯誤百出，促國教院全面重審教科書」記者會，提出相關說明。

林俊憲指出，現行高職機械群科使用機械製造的教科書，在市面上常見有3個版本，初步檢視銲接章節，至少有50處明顯錯誤，例如將「WeldingPosition」誤譯為「銲接位置」， 而非經濟部標準檢驗局訂定的國家標準譯名的「銲接姿勢」。

林俊憲認為，教科書內容有誤，審查委員應肩負最終把關的責任，建議未來建立不適任審查委員及不良出版社的淘汰機制。

林宜瑾說，國教院與國教署應全面共同檢視技術型高中課程內容，結合產業趨勢與時俱進；教育部也應針對技職教育政策啟動總檢討，讓教學與實務能結合，奠定國家技職教育發展的基石。