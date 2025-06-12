部會預算陸續解凍 卓榮泰通令3原則：別有消耗預算行為

今年度中央政府總預算遭大幅凍刪，近期各部會預算陸續完成解凍，行政院長卓榮泰今天在行政院會中指示3項原則，要求各機關按照預定的計劃執行、提升執行效率與落實預期效益，也不得消耗預算。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述，卓榮泰指出，今年中央政府總預算審查有所延誤，造成執行上產生困難跟急迫性，必須要在半年多一點的時間內，去執行1年的預算，這樣的經驗是很少見的，他也對後續執行有3項要求。

卓榮泰指出，第一，各部會一定要按照預定計畫執行預算。第二，講求如何提升執行效率，並達到預算編列預期效益。第三點最重要，絕對不得有消耗預算的情形，雖然要求大家「提升效率，講求效益」，但不要有消耗預算的行為，不會因為執行率低，明年就把預算變得比較少，請主計總處編列明年度預算時彈性評估。

卓榮泰表示，這個現象不只發生在中央政府，地方政府也有這樣的現象，而現在正值梅雨季、颱風季來臨，各種防汛工程極為重要。他要求各部會，在地方政府既定計畫中，如果內容沒有調整，防汛期該有的協助跟安全、福利上該有的協助，中央將盡力優先來辦理，讓地方政府不會因為前半年預算的耽誤，造成執行困難，也請地方政府適時提出各項需求。