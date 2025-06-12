家屬內疚不肯放手 醫師曝難處 盼修病人自主權利法改善

為解決「病人自主權利法」施行六年來推動困難，立法院衛環委員會今舉行修法公聽會，除針對預立醫療諮商（ACP）場域放寬進行討論外，也針對修法草案中的其他爭議點如減少關係人干預執行預立醫療決定（AD），與ACP補助是否由健保費用支應等討論意見。

立委王育敏、劉建國的修正草案中新增條文明訂，當病人已無法明確表達意願、且曾簽署預立醫療決定時，關係人不得妨礙醫療機構或醫師依其AD內容作為。

衛福部次長林靜儀指出，草案中病人意願沒有明確揭示，恐無法保障善終權益，也增加臨床現場執行風險。台大哲學系教授孫效智建議，可將「無法明示意願」修改為「失去意識表達、意識昏迷或無法清楚表達意願」等情境，更具體化病人無法表達的狀況，避免衍生爭議。

台北慈濟醫院放射腫瘤科主任常祐康則從臨床經驗表示，曾遇病人希望終止治療、配偶也同意，但女兒基於過去未盡照顧責任，堅持不同意。歷經8個月溝通，才順利執行AD。他認為，草案應納入關係人輔導與仲裁機制，協助推動更順利的溝通與執行。

至於是否開放由健保支應ACP費用，健保署副署長陳亮妤指出，根據《全民健康保險法》規定，給付內容僅限於保險對象發生疾病、傷害或生育事故時給付。若將ACP全面納入，恐與現行法規扞格。她補充，健保署已於今年5月1日開放六大類群體補助ACP，包括65歲以上長者、重大傷病、多重慢性病等，約180萬人。