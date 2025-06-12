反對平台剝削 新聞界連署「議價加基金」搶救媒體

面對Google、Meta等跨國平台免費使用新聞內容、壟斷數位廣告收益，台灣新聞學界、業界等發起「拒絕平台剝削、搶救新聞產業」連署，呼籲政府推動制度改革，為新聞與民主尋求出路。

連署發起人涵蓋新聞傳播各領域代表，116名發起人中，包括新聞傳播學界64名、新聞傳播業界22名、媒體產業公會及組織團體14名、新聞傳播系所學會與學生組織16名，並組成新聞議價與基金立法行動小組。

發起人之一、國家通訊傳播委員會（NCC）前委員、台師大大傳所教授王維菁表示，2012至2023年，台灣數位廣告從新台幣116億元暴增到610億元，傳統媒體廣告則從425億元重挫到210億元，數位廣告總額已近傳統媒體廣告的3倍。

王維菁表示，媒體被平台挪用內容、傳統廣告收入驟降，被迫縮減新聞預算，導致記者薪資降低、工作負荷加重、報導品質惡化，新聞學子和新進工作者在不確定的未來中躊躇。這不只是新聞產業的警訊，更是一場損害公眾知情權、侵蝕民主根基的制度危機。

王維菁指出，面對平台剝削、重傷媒體和民主，全球多個國家以立法方式回應，澳洲就在2021年實施「新聞媒體議價法」，強制平台支付新聞內容費用；加拿大、歐盟、印尼、南非、美國加州等地也陸續推動類似法案。

因此台灣新聞傳播學界、業界、專業組織與學生展開大串聯，要求政府立即跟進各國行動，並連署提出「議價+基金」的雙軌突圍主張。

行動小組主張包括「立法強制議價」，建立強制、公平、透明的議價制度，保障所有規模的媒體都能與平台協商內容使用費；若協商無共識，則由獨立仲裁機構介入裁決，保障新聞產製者獲得合理分潤，改善新聞工作者待遇，提升報導品質。

其次是「設立新聞基金」，以跨國平台廣告稅、企業稅捐、政府與民間資源籌措財源，由獨立委員會專責管理。基金用途包括：支持深度調查報導、改善記者工作權益、協助小型及獨立媒體成長、促進地方與少數族群發聲，並幫助媒體進行數位轉型、技術升級與內容創新。目前連署網站（https://sites.google.com/view/twmedia2025）開放中。