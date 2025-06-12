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卓榮泰：立院通過軍人加薪案違憲違法 將提救濟

中央社／ 台北12日電
行政院長卓榮泰今天表示，立院再次發生違憲、違法、違反政府財政結構與財政能力的修法，將採取適當行政救濟。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰今天表示，立院再次發生違憲、違法、違反政府財政結構與財政能力的修法，將採取適當行政救濟。圖／行政院提供

立法院會三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，提高國軍待遇。行政院長卓榮泰今天表示，立院再次發生違憲、違法、違反政府財政結構與財政能力的修法，將採取適當行政救濟，也盼立院若支持國防及國土安全韌性，應儘速解凍國防預算與支持政院所提出的特別條例。

立法院會日前三讀修正通過軍人待遇條例部分條文，通過國民黨團所提志願役每月加給新台幣3萬元，自明年元旦起實施，此外，地域加給將以距離、抵達難易程度為分級依據。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，卓榮泰院會中指出，感謝立院跟政府同一立場，認清中國不斷侵擾威脅，造成國防重大威脅的事實，必須全面提升國防自主安全、完善國軍合理待遇與福利。

卓榮泰說，政府今年4月已經給予國軍全面、均衡加薪，並核定在案，這次立院通過的國軍加薪案，再次違背憲法第70條精神、預算法第91條以及財政紀律法第5條，也就是審查法律案涉及歲出大幅支出時，沒有徵詢行政院意見，這類事件一而再、再而三發生，除了違憲、違法，也違反政府財政結構與財政能力，政院未來將採取適當行政救濟。

卓榮泰也提到，如果立法院支持國防及國土安全韌性，應儘速解凍國防部所有預算，支持政院提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，不要只是為國軍加薪，而不讓國軍武器更新，或是不提高國防安全韌性。

他說，行政立法是一體，須有共同作為，才能對國軍提出全面性照顧，提升國軍安全與福利。

財政 國防部 國軍

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