快訊

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

悲慘的沖繩戰役！慰靈被遺忘的台籍罹難者

聽新聞
0:00 / 0:00

遭沈伯洋誣指強推不在籍 牛煦庭：不愧認知戰「第一紅人」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋今在「Threads」上發文，稱國民黨立委牛煦庭（圖）今主持立法院內政委員會，要強推不在籍投票。。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋今在「Threads」上發文，稱國民黨立委牛煦庭（圖）今主持立法院內政委員會，要強推不在籍投票。。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋今在「Threads」上發文，稱國民黨立委牛煦庭今主持立法院內政委員會，要強推不在籍投票。結果遭立院人士反映，今日主持會議為民進黨立委張宏陸，沈遂急忙刪文。牛煦庭接起本報記者電話詢問此事，直言「這人有病吧」，他也在臉書上嘲諷，「青鳥宗師，真不愧是認知作戰的『第一紅人』。」

沈伯洋在「Threads」上發文稱，牛煦庭今日主持立院內政委員會，要強推不在籍投票。後來沈發現不對，更正重發，但仍提到國民黨要強推不在籍投票。

牛煦庭直言，「這人有病吧」。他表示，今天內政委員會討論中選會的預算解凍案，結果「最近很紅」的沈伯洋失心瘋，說他主持會議、強推不在籍投票法案。「欸不是，你要今天主持會議的張宏陸委員情何以堪？」

牛煦庭表示，會議不是他主持，也不是討論法案，「沈大委員是在發什麼瘋？在造什麼謠？」他確實有舉手發言，請教有關不在籍投票的議題。他的問題是「國內移轉投票」會不會有提前投票、郵寄投票的狀況？答案當然是不會。

牛煦庭指出，換言之，如果推動的不在籍投票限於「國內移轉投票」，對岸會介入郵寄、侵犯隱私等顧慮，不會發生；也比較能對焦在「便民」的初衷。沈大委員沒做功課，大概也不知道，他的不在籍投票版本，恰恰就是僅限「國內移轉投票」。

牛煦庭酸，這群人沒在講道理的，青鳥宗師，真不愧是認知作戰的「第一紅人」。

民進黨立委沈伯洋今在「Threads」上發文，稱國民黨立委牛煦庭今主持立法院內政委員會，要強推不在籍投票。結果遭立院人士反映，今日主持會議為民進黨立委張宏陸，沈遂更正發文。牛煦庭接起本報記者電話詢問此事，直言「這人有病吧」，他也在臉書上嘲諷，「青鳥宗師，真不愧是認知作戰的『第一紅人』。」圖／取自牛煦庭臉書
民進黨立委沈伯洋今在「Threads」上發文，稱國民黨立委牛煦庭今主持立法院內政委員會，要強推不在籍投票。結果遭立院人士反映，今日主持會議為民進黨立委張宏陸，沈遂更正發文。牛煦庭接起本報記者電話詢問此事，直言「這人有病吧」，他也在臉書上嘲諷，「青鳥宗師，真不愧是認知作戰的『第一紅人』。」圖／取自牛煦庭臉書

牛煦庭 沈伯洋 不在籍投票

延伸閱讀

賴清德指沈伯洋遭中國認知戰 挨酸改9字就可介紹民進黨

雙標？賴清德指沈伯洋被貼標籤 羅智強猛批：把人民當傻子

沈伯洋父被指「賺紅錢」 賴總統：無不法紀錄的貿易商

再批沈伯洋雙標 國民黨：沈父公司3月仍進口93噸陸商品

相關新聞

霸凌下屬又濫用就安基金買禮盒 監察院通過彈劾謝宜容

勞發署北分署前分署長謝宜容霸凌基層公務員案引眾怒，監察員今通過多位監委提案彈劾前署長蔡孟良及謝宜容。監察院指出，謝涉職場...

立院媒體議價公聽會 數發部、NCC支持新聞有價

Google、Meta等跨國平台長期免費使用新聞內容，未合理分潤給在地新聞產業，引發討論。立法院交通委員會今天上午舉行媒...

賴清德參加警察節慶祝大會 強調掃黑、打詐決心

警政署今天上午舉行「警察節慶祝大會」，賴清德總統到場致詞，並頒發「第61屆全國模範警察」獎章；賴清德除感謝全國警察的辛勞...

「人工生殖」可免稅 5.8萬對夫妻助孕獲補助近67億元

國健署110年7月1日起，擴大提供妻年齡未滿45歲不孕症夫妻人工生殖技術補助，迄今已協助超過2萬2700對夫妻、迎接2萬...

部會預算陸續解凍 卓揆通令3原則：別有消耗預算行為

今年度中央政府總預算遭大幅凍刪，近期各部會預算陸續完成解凍，行政院長卓榮泰今天在行政院會中指示3項原則，要求各機關按照預...

家屬內疚不肯放手 醫師曝難處 盼修病人自主權利法改善

為解決「病人自主權利法」施行六年來推動困難，立法院衛環委員會今舉行修法公聽會，除針對預立醫療諮商（ACP）場域放寬進行討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。