遭沈伯洋誣指強推不在籍 牛煦庭：不愧認知戰「第一紅人」

民進黨立委沈伯洋今在「Threads」上發文，稱國民黨立委牛煦庭今主持立法院內政委員會，要強推不在籍投票。結果遭立院人士反映，今日主持會議為民進黨立委張宏陸，沈遂急忙刪文。牛煦庭接起本報記者電話詢問此事，直言「這人有病吧」，他也在臉書上嘲諷，「青鳥宗師，真不愧是認知作戰的『第一紅人』。」

沈伯洋在「Threads」上發文稱，牛煦庭今日主持立院內政委員會，要強推不在籍投票。後來沈發現不對，更正重發，但仍提到國民黨要強推不在籍投票。

牛煦庭直言，「這人有病吧」。他表示，今天內政委員會討論中選會的預算解凍案，結果「最近很紅」的沈伯洋失心瘋，說他主持會議、強推不在籍投票法案。「欸不是，你要今天主持會議的張宏陸委員情何以堪？」

牛煦庭表示，會議不是他主持，也不是討論法案，「沈大委員是在發什麼瘋？在造什麼謠？」他確實有舉手發言，請教有關不在籍投票的議題。他的問題是「國內移轉投票」會不會有提前投票、郵寄投票的狀況？答案當然是不會。

牛煦庭指出，換言之，如果推動的不在籍投票限於「國內移轉投票」，對岸會介入郵寄、侵犯隱私等顧慮，不會發生；也比較能對焦在「便民」的初衷。沈大委員沒做功課，大概也不知道，他的不在籍投票版本，恰恰就是僅限「國內移轉投票」。