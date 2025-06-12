陳世凱讚史哲具交通歷練 賴士葆：應派去台鐵整頓

交通部昨日正式宣布文化背景為主的行政院政務委員史哲，接任高鐵董事長。國民黨立院黨團今日舉行記者會，批此項人事任命是酬庸。國民黨立委賴士葆說，既然史哲這麼優秀，應該派去台鐵擔任董事長才對。

陳世凱昨日說，高鐵明年要接新車，接車技術也很重要，需借重史哲專長，他過去擔任高雄市副市長期間，參與輕軌、捷運路網規劃，督導交通局，有豐富的交通專業及經歷。

賴士葆表示，民進黨好歹遵守一下中華民國法律，高鐵是上市公司，根據「證交法」，董事長換人要經過一定程序。換句話說，史哲不是董事，何時要接任高鐵董事長？或許可以召開臨時董事會，但操作手法太粗糙，坐實民進黨視法律於無物。

賴士葆說，陳世凱昨下午舉行記者會宣布人事案，大讚特讚史哲，稱史哲溝通能力、執行力很強。但是高鐵現在準點率高達99.9%，乘客者滿意度達9成，2023年稅後純益達80億元。反觀台鐵雖然也在努力，但仍舊「百廢待舉」，既然陳世凱口中的史哲這麼優秀，應該派去台鐵擔任董事長才對。

賴士葆指出，史哲不派台鐵去高鐵，就是酬庸，而有人又想要行政院政務委員，史哲又是陳菊人馬，所以肥水不落外人田，這就是酬庸，不然史哲應該派去台鐵擔任董事長。

黨團副書記長王育敏表示，史哲空降擔任高鐵董事長，印證「酬庸無底線，民進黨秀下線」。史哲學經歷都與交通專業無關，唯一貢獻在文化界。對照現任高鐵董事長鄭光遠，鄭學歷為交通大學交通運輸研究所博士、美國麻省理工學院航運管理研究所碩士、交通大學運輸工程研究所碩士。民進黨政府把交通專業擺在哪裡？史哲人事案徹底傷害了交通專業。

王育敏指出，史哲過去行事風格充滿爭議，被爆霸凌下屬，像是嫌薯條不夠脆、可樂不夠冰，一旦上任高鐵董座，將會在內部產生非常高的爭議。民進黨還高喊反對職場霸凌，支持修法，史哲人事案告訴國人，一切都是假，不在乎霸凌。史哲若真如交通部長陳世凱所稱這麼優秀，應該派去台鐵整頓，而不是酬庸去高鐵。

黨團副書記長翁曉玲表示，賴清德總統任命史哲擔任高鐵董事長，就看得出其用人無方、用人為私、用人唯親，政府專業職務淪為酬庸且毫無底線。賴清德上任後所任命政府人事案，都以政治酬庸為主要考量，不問專業，沒有很扯，只有更扯。

翁曉玲表示，高鐵涉及到交通運輸安全，賴政府竟派任一位毫無交通運輸專業背景的人擔任董事長，難道酬庸比民眾運輸安全還重要？對高鐵基層來說，如何能信服？