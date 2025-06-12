賴清德參加警察節慶祝大會 強調掃黑、打詐決心

警政署今天上午舉行「警察節慶祝大會」，賴清德總統到場致詞，並頒發「第61屆全國模範警察」獎章；賴清德除感謝全國警察的辛勞，預祝615警察節快樂外，更指出政府掃黑、打詐決心，不會退讓半步更要增強投入，也勉勵警察要注意執勤安全，並持續提升警政服務與效能。

賴清德參加會議前，先聽取「打詐、緝毒、肅槍」成果，包括去年底台美合作查獲16枝制式手槍；刑事局查獲全國最大虛擬貨幣實體店面交易所幣想科技公司，被控替詐騙集團洗錢向999人騙走17億元；新竹地檢署與宜蘭地檢署，指揮警方、海巡署聯手破獲史上最大宗愷他命成品海上走私案，查扣「滿瑞富」號漁船，攔截共重逾1.6公噸的第二、三級毒品，市價粗估至少20億元起跳；賴清德肯定破案有功人員，並頒發獎金。

賴清德首先代表國人，向所有辛苦的警察致上最深謝意，警察總是守在最需要的地方，不論寒流或高溫、颱風天，跨年夜還是凌晨鬧區巡邏臨檢，警察堅守崗位，為民服務，是人民保母真正的行動證明。

今年度有28名模範警察與10名榮獲警察獎章的資深績優人員，警察工作包山包海，賴清德恭喜獲獎警察脫穎而出，這份榮譽誠屬不易。

賴清德說，近年來，政府持續提升警察的薪資待遇，增加勤務津貼，去年政府也大幅提高因工傷亡的撫恤，希望給同仁和眷屬更多的照顧和保障。

去年6月政府也首創警消勤務安全促進與事件調查會，透過這個部會層級的定期會議，探討勤務減量及心理健康，讓基層同仁能夠表達意見，進一步改善環境，提升執勤安全。

為加強對警察和眷屬的照顧，政府在新北中和興建首座警消社會住宅，預計今年完工，明年開啟申請入住，未來政府會持續透過各項政策給警察更大支持，也會運用更多資源在人力補足、科技偵察、裝備現代化，能夠更安全、更有效率的完成任務。

不過賴清德也強調兩個方向，首先掃黑、打詐決心，絕不會退讓半步，更要增強投入。他說幫派組織是許多犯罪根源，更造成黑金槍毒詐暴力、人口販賣等問題，不法組織與境外勢力勾結，都是對民主社會的挑釁，詐騙也已成為世界各國最大的治安挑戰。

賴清德指出，無論是掃黑或打詐，要集結跨部會的力量，絕不姑息更不會放水。只要是黑道，無論躲在哪裡，假扮成企業、協會、政黨，甚至包裝成善心人士，都要找出來，依法處置、嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

其次，賴清德呼籲警方注意執勤安全，並持續提升警政服務與效能，賴清德說警察工作繁重辛苦，他請大家注意自己身體健康，平時精進訓練，在執勤時也要注意自身安全，順利完成任務，每天快快樂樂出門、平平安安回家。