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再批在野違法 卓榮泰：別只讓國軍加薪卻不讓武器更新

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

立法院日前三讀通過「軍人待遇條例」，明定國軍官兵志願役加給增加為每個月3萬元，明年元旦起實施。行政院長卓榮泰指出，在野修法不僅違憲、違法，也違反政府財政結構跟財政能力，未來將採取適當行政救濟。他也喊話在野支持「強化安全韌性特別條例」，「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」。

行政院發言人李慧芝轉述指出，卓榮泰表示，感謝立法院能跟政府站在同個立場，認清中國不斷侵擾威脅，造成我國國防重大威脅這樣的事實。立法院也認為必須全面提升國防自主的安全，完善國軍各項合理的待遇跟福利。事實上，政府今年4月已全盤考量政府財政能力，給予國軍均衡、全面的加薪，並且核定通過在案。

卓榮泰也指，日前立法院再度通過對國軍的加薪案，再次的違背「預算法」91條、「財政紀律法」第5條，及相關憲法解釋的精神，在審查法律案涉及歲出大幅支出的時候，沒有正式徵詢行政院的意見。  他說，這樣的案例已經一而再、再而三的發生，政院認為此種加薪案不僅違憲、違法，也違反政府的財政結構跟財政能力，必須在未來採取適當的行政救濟。

卓榮泰指出，如果立法院支持國防及國土安全韌性，拜託立法院能盡速解凍國防部相關預算，並支持行政院已提出的「強化安全韌性特別條例」，以及未來的特別預算，其中有相當部分是跟國土安全韌性相關。「不要只讓國軍加薪，卻不讓國軍武器更新」，也不讓國防的安全韌性能夠提高，這樣是矛盾的。

卓榮泰重申，行政、立法兩院一體，須有共同作為，才能全面性照顧、提升國軍安全、福利，以及國防整體安全和韌性。

立法院 國防部 國軍

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