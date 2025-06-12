李進勇強調不在籍投票公投先行 中選會預算解凍

立法院內政委員會今審查中選會預算解凍案，其中朝野針對不在籍投票持不同看法。中選會主委李進勇說，國內爭論幾十年至今仍跨不出這一步，立法是必然，但也非一蹴可幾，需社會共識，「公投先於選舉，移轉先於其他方式，此立場沒改變。」經討論後，朝野均同意動支，將提報院會。

國民黨立委許宇甄表示，中選會解凍報告中，關於1507萬是針對不在籍投票，中選會希望推動公投的不在籍投票，但修法沒通過，今年823公投也不會辦理，「這筆預算為何還要用？在野凍結是因為今年不會辦理不在籍投票？」

中選會主秘謝美玲說明，除一般選務推動還包括資訊化、選務講習，當初凍結原因是不在籍投票有相關詢問，若預算不解凍，基本核心資訊系統，將在這個月開始無法依約付款，「預算是針對研議相關制度費用，沒單獨提列不在籍投票預算。」

國民黨立委牛煦庭也說，請先解釋移轉投票，之前討論不在籍投票，中選會堅持公投先辦理，如今解凍書面報告上調整，「不管公投或選舉，立院修正通過後，就會來辦理。」至於移轉投票未來會有郵寄投票等方式？

「沒有。」李進勇強調，移轉投票主要是投票當天工作求學等關係，無法到戶籍地指定地投票，這種前提是先登記審查制度，可以到指定地方投票，目前採這種方式，原因是「不在籍投票在國內已有選務工作人員的實質經驗」，這一步跨出去，實施有成效後再擴大，「選務就不敢一次跨出去，怕會亂，沒有實質經驗。」希望從對「事」的投票先來實施。

不過，民進黨立委黃捷、李柏毅、王美惠等人則認為，不在籍投票有非常多重的因素要考慮，國民黨舉例韓國大選是很好例子，但從自拍亮票上傳等狀況已違反秘密投票，這些亂象無法解決，就不主張不在籍投票討論，中共非常想要介選台灣，台灣目前選制穩定，貿然開放不可不慎。

民進黨立委蘇巧慧則說，不在籍投票包含種類非常多，也有原住民不在籍投票等，在國內可控制範圍內移轉投票，但如果在國外投票又是另一種狀況，立委們應講清楚是指在國內、國外。

李進勇說明，不在籍投票在國內爭論幾十年，至今為何跨不出這一步？立法是必然方向，但也不是一蹴可幾，需要社會共識，且策略面，公民投票權應要保障，但選務正確也是需要考量，基於選務經驗，對「事」的公民投票，可以先於對「人」的投票去實施，因此「公投先於選舉，移轉先於其他方式，政策立場沒有任何改變。」

李進勇坦言，立委的顧慮也不是無中生有，近年各國大選改選，選務各國也或多或少受到外國勢力介選，這是事實，不是杞人憂天，台灣也有，每次全國大選，隨時要去注意可能任何外力干預，尤其是牽涉到選務錯假訊息，基於國安考量，希望立院內可以有更多幫助。