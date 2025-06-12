操縱虛擬資產市場者繳犯罪所得可減刑 法務部籲修正

立法院財政委員會12日召開「虛擬資產服務法」公聽會，金管會提出的專法草案明定虛擬資產詐欺或操縱行為課予刑責，違者處3年以上10年以下有期徒刑，但「自動繳交其犯罪所得應予減免其刑」；法務部指出，倘行為人並未實際取得個人所得，僅須自白即可減刑。日後對犯罪被害人保護恐有未盡周延之處，建請修正草案。

法務部法制司副司長謝志明指出，金管會預告版本罰責章相關條文，規定「自動繳交其犯罪所得應予減免其刑」部分，因為最高法院113年度台上大字第4096號裁定提出新見解：「詐欺犯罪危害防制條例第47條前段規定……所稱『其犯罪所得』，係指行為人因犯罪而實際取得之個人所得而言；倘行為人並未實際取得個人所得，僅須於偵查及歷次審判中均自白，即合於該條前段減輕其刑規定之要件。」故日後實務運作結果，對犯罪被害人之保護恐有未盡周延之處，建請修正草案相關文字。

至於歐盟、日本等皆訂有規定規範穩定幣發行，香港近日通過穩定幣條例草案，美國亦正在制定穩定幣法，對於推動我國穩定幣發行討論，法務部提醒

為減少可能衍生糾紛，就境外穩定幣是否有一併納管必要，建請金管會及央行等相關主管機關考量。