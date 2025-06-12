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影／回應主計總處來函 北市府記者會批中央政府亂搞

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
北市府上午舉行記者會回應主計總處來函，北市府政局長胡曉嵐批中央政府越修越黑箱。記者蘇健忠／攝影
北市府上午舉行記者會回應主計總處來函，北市府政局長胡曉嵐批中央政府越修越黑箱。記者蘇健忠／攝影

北市府秘書長李泰興、研考會主委殷瑋、主計處長蘇文樹、財政局長胡曉嵐、都發局長簡瑟芳、教育局長湯志民、社會局局長姚淑文等人上午一起舉行北市府回應主計總處來函「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案」記者會。

北市府秘書長李泰興批中央政府在亂搞，我們地方政府被搞亂，指現行條文符合地方制度法公開、透明、公式化。李泰興表示卓內閣是先刪減台北市政府一般性補助款37.9億元，再修補助辦法，結果補助事項無，補助比率無。補助怎麼給，全由中央決定，地方自治倒退30年。

北市府財政局長胡曉嵐則是批中央政府越修越黑箱，現行條文第三條：一、一般性補助款補助事項，包括直轄市、準用直轄市規定之縣及縣（市）基本財政收支差短與定額設算之教育、社會福利及基本設施等補助經費。比較優，而中央修正版第二條：二、一般性補助款補助事項，指前款計畫型補助款以外，具經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡等補助經費。修正後補助項目模糊籠統，違反地制法。

北市府研考會主委殷瑋（左起）、主計處長蘇文樹、秘書長李泰興、財政局長胡曉嵐、都發局長簡瑟芳、教育局長湯志民、社會局局長姚淑文等人上午一起舉行記者會回應主計總處來函。記者蘇健忠／攝影
北市府研考會主委殷瑋（左起）、主計處長蘇文樹、秘書長李泰興、財政局長胡曉嵐、都發局長簡瑟芳、教育局長湯志民、社會局局長姚淑文等人上午一起舉行記者會回應主計總處來函。記者蘇健忠／攝影
北市府主計處長蘇文樹（左起）、秘書長李泰興、研考會主委殷瑋財、政局長胡曉嵐、都發局長簡瑟芳等人上午一起舉行記者會回應主計總處來函。記者蘇健忠／攝影
北市府主計處長蘇文樹（左起）、秘書長李泰興、研考會主委殷瑋財、政局長胡曉嵐、都發局長簡瑟芳等人上午一起舉行記者會回應主計總處來函。記者蘇健忠／攝影
北市府研秘書長李泰興批中央政府在亂搞，我們地方政府被搞亂。指卓內閣是先刪減台北市政府一般性補助款37.9億元，再修補助辦法，結果補助事項無，補助比率無，補助怎麼給，全由中央決定，地方自治倒退30年。記者蘇健忠／攝影
北市府研秘書長李泰興批中央政府在亂搞，我們地方政府被搞亂。指卓內閣是先刪減台北市政府一般性補助款37.9億元，再修補助辦法，結果補助事項無，補助比率無，補助怎麼給，全由中央決定，地方自治倒退30年。記者蘇健忠／攝影

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