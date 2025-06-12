影／回應主計總處來函 北市府記者會批中央政府亂搞

北市府秘書長李泰興、研考會主委殷瑋、主計處長蘇文樹、財政局長胡曉嵐、都發局長簡瑟芳、教育局長湯志民、社會局局長姚淑文等人上午一起舉行北市府回應主計總處來函「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法修正草案」記者會。

北市府秘書長李泰興批中央政府在亂搞，我們地方政府被搞亂，指現行條文符合地方制度法公開、透明、公式化。李泰興表示卓內閣是先刪減台北市政府一般性補助款37.9億元，再修補助辦法，結果補助事項無，補助比率無。補助怎麼給，全由中央決定，地方自治倒退30年。