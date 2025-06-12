快訊

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

悲慘的沖繩戰役！慰靈被遺忘的台籍罹難者

向在野國安簡報須簽保密 王育敏：贊成用嚴謹態度處理

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
賴清德總統日前提出，要指示國安團隊向在野黨主席進行國安簡報。國安會副秘書長徐斯儉昨日表示，已緊鑼密鼓籌備中，事前須簽保密協議。記者魯永明／翻攝
賴清德總統日前提出，要指示國安團隊向在野黨主席進行國安簡報。國安會副秘書長徐斯儉昨日表示，已緊鑼密鼓籌備中，事前須簽保密協議。記者魯永明／翻攝

賴清德總統日前提出，要指示國安團隊向在野黨主席進行國安簡報。國安會副秘書長徐斯儉昨日表示，已緊鑼密鼓籌備中，事前須簽保密協議。國民黨立院黨團副書記長王育敏今說，贊成國安相關事情，都要用最嚴謹的態度處理。

針對徐斯儉說法，王育敏說，大家高度關注國安議題，民進黨包括長期跟隨國安會秘書長吳釗燮的重要幕僚、賴清德總統任副總統時的機要等，都涉及到重大的國安事項。所以，贊成國安相關事情，都要用最嚴謹的態度處理。

對於前總統馬英九、「館長」陳之漢等接連赴陸，是否成為大陸統戰樣本，王育敏表示，國民黨主張，兩岸可以和平穩定交流，這才是兩岸人民的利益，任何刻意扣紅帽子的事情，都是大可不必。當沈伯洋為其父親喊冤時，不要忘了過去他給多少人戴過紅帽子。

王育敏強調，反對中國大陸用武嚇威脅的方式，軍機、軍艦繞台灣的方式等，對付台灣人民，國民黨也絕對不接受。

王育敏 國民黨 國安會

延伸閱讀

賴清德指沈伯洋遭中國認知戰 挨酸改9字就可介紹民進黨

雙標？賴清德指沈伯洋被貼標籤 羅智強猛批：把人民當傻子

沈伯洋父被指「賺紅錢」 賴總統：無不法紀錄的貿易商

恐成漏洞！83歲駕駛無法管 藍委盼納入換照

相關新聞

霸凌下屬又濫用就安基金買禮盒 監察院通過彈劾謝宜容

勞發署北分署前分署長謝宜容霸凌基層公務員案引眾怒，監察員今通過多位監委提案彈劾前署長蔡孟良及謝宜容。監察院指出，謝涉職場...

立院媒體議價公聽會 數發部、NCC支持新聞有價

Google、Meta等跨國平台長期免費使用新聞內容，未合理分潤給在地新聞產業，引發討論。立法院交通委員會今天上午舉行媒...

賴清德參加警察節慶祝大會 強調掃黑、打詐決心

警政署今天上午舉行「警察節慶祝大會」，賴清德總統到場致詞，並頒發「第61屆全國模範警察」獎章；賴清德除感謝全國警察的辛勞...

部會預算陸續解凍 卓揆通令3原則：別有消耗預算行為

今年度中央政府總預算遭大幅凍刪，近期各部會預算陸續完成解凍，行政院長卓榮泰今天在行政院會中指示3項原則，要求各機關按照預...

家屬內疚不肯放手 醫師曝難處 盼修病人自主權利法改善

為解決「病人自主權利法」施行六年來推動困難，立法院衛環委員會今舉行修法公聽會，除針對預立醫療諮商（ACP）場域放寬進行討...

預算審查變形式？ 許淑華質疑中央追加預算繞過國會

針對行政院將立法院統刪的600多億元預算，轉作追加預算一事，南投縣長許淑華今天表示，這樣做法恐已削弱國會在預算審查上的憲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。