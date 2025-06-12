向在野國安簡報須簽保密 王育敏：贊成用嚴謹態度處理

賴清德總統日前提出，要指示國安團隊向在野黨主席進行國安簡報。國安會副秘書長徐斯儉昨日表示，已緊鑼密鼓籌備中，事前須簽保密協議。國民黨立院黨團副書記長王育敏今說，贊成國安相關事情，都要用最嚴謹的態度處理。

針對徐斯儉說法，王育敏說，大家高度關注國安議題，民進黨包括長期跟隨國安會秘書長吳釗燮的重要幕僚、賴清德總統任副總統時的機要等，都涉及到重大的國安事項。所以，贊成國安相關事情，都要用最嚴謹的態度處理。

對於前總統馬英九、「館長」陳之漢等接連赴陸，是否成為大陸統戰樣本，王育敏表示，國民黨主張，兩岸可以和平穩定交流，這才是兩岸人民的利益，任何刻意扣紅帽子的事情，都是大可不必。當沈伯洋為其父親喊冤時，不要忘了過去他給多少人戴過紅帽子。

王育敏強調，反對中國大陸用武嚇威脅的方式，軍機、軍艦繞台灣的方式等，對付台灣人民，國民黨也絕對不接受。