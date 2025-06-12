向在野國安簡報須簽保密 王育敏：贊成用嚴謹態度處理
賴清德總統日前提出，要指示國安團隊向在野黨主席進行國安簡報。國安會副秘書長徐斯儉昨日表示，已緊鑼密鼓籌備中，事前須簽保密協議。國民黨立院黨團副書記長王育敏今說，贊成國安相關事情，都要用最嚴謹的態度處理。
針對徐斯儉說法，王育敏說，大家高度關注國安議題，民進黨包括長期跟隨國安會秘書長吳釗燮的重要幕僚、賴清德總統任副總統時的機要等，都涉及到重大的國安事項。所以，贊成國安相關事情，都要用最嚴謹的態度處理。
對於前總統馬英九、「館長」陳之漢等接連赴陸，是否成為大陸統戰樣本，王育敏表示，國民黨主張，兩岸可以和平穩定交流，這才是兩岸人民的利益，任何刻意扣紅帽子的事情，都是大可不必。當沈伯洋為其父親喊冤時，不要忘了過去他給多少人戴過紅帽子。
王育敏強調，反對中國大陸用武嚇威脅的方式，軍機、軍艦繞台灣的方式等，對付台灣人民，國民黨也絕對不接受。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言