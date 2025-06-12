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立院媒體議價公聽會 數發部、NCC支持新聞有價

聯合報／ 記者唐筱恬李成蔭／台北即時報導
立法院交通委員會今天上午舉行媒體議價制度公聽會，數發部、NCC、文化部報告皆指出支持「新聞有價」。圖／聯合報系資料照片
立法院交通委員會今天上午舉行媒體議價制度公聽會，數發部、NCC、文化部報告皆指出支持「新聞有價」。圖／聯合報系資料照片

Google、Meta等跨國平台長期免費使用新聞內容，未合理分潤給在地新聞產業，引發討論。立法院交通委員會今天上午舉行媒體議價制度公聽會，數發部、NCC、文化部報告皆指出支持「新聞有價」，數發部更指將扮演溝通平台角色，促進新聞媒體與數位平台間的對話與合作。

跨國數位平台長期使用新聞卻未付費，爭議已延燒多年。台灣新聞產學界、專業團體與學生等人近日發起「拒絕平台剝削、搶救新聞產業」連署聲明，呼籲政府正視平台挪用媒體內容、不當取利的結構性問題，透過立法強制議價與設立新聞基金雙軌方式，為新聞與民主尋求出路。

立法院交通委員會上午舉行「我國媒體議價制度立法」公聽會，邀請數位發展部部長黃彥男、國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹等人與會。

數發部指出，數發部堅定支持「新聞有價」，儘管著作鄰接權與強制議價權，均面臨不同機會、風險、與挑戰，但考量國際情勢變動、AI新興科技應用，以及網路非主流媒體的挑戰等，為力求完善，數發部將廣納建言，提請行政院與跨部會共同研議相關措施，增進多元媒體環境。

數發部指出，數發部也將扮演溝通平台角色，促進新聞媒體與數位平台間的對話與合作，並持續鼓勵並支持新聞產業探索多元發展路徑，包括運用新興科技、促進數位轉型及發展訂閱制等新商業模式，例如Google協助新聞業發展訂閱制的「北極星計畫」。

NCC指出，NCC支持新聞有價，不論採行何種措施，相關機制應充分諮詢利害關係人意見，並確保新聞媒體的獨立性、不受不當干預。NCC將配合行政院跨部會小組分工持續研議，於相關方案中納入數位平台與新聞媒體雙方透明、公平的合作機制，共同建構健全之新聞媒體生態。

文化部也指出，支持新聞有價，將配合政府政策並尊重業者建議，持續協助本國平面媒體與大型 數位平台對談，並將與各相關部會共同合作，建 構合理的數位平台與新聞媒體議價機制。

機制 媒體議價 NCC

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