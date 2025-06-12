馬英九將赴海峽論壇 侯友宜：兩岸要平等對待友善交流

前總統馬英九6月將赴陸參加海峽論壇。新北市議會今天總質詢，民進黨團詢問新北市長侯友宜對馬英九出訪一事看法。侯友宜表示，不管哪一個人去，彼此一定要平等對待，友善交流，所有事情按照法規去做。

新北市議會今天由民進黨團議員山田摩衣、卓冠廷、李宇翔、黃淑君、陳乃瑜、林銘仁與陳啟能聯合質詢，針對新北市願景提出質詢。

卓冠廷指出，根據網路上查到資料，侯市長疑似在2014年有參加海峽論壇，不過沒有相關照片資料；侯友宜表示，他在副市長期間有到大陸交流，但他沒有參加過海峽論壇。

卓冠廷說，2020年侯市長曾說「沒有平等尊嚴對待，去也沒有意義」，今年海峽論壇沒有收到藍營執政縣市報名，不過前總統馬英九即將出訪，馬認為對國民黨是加分項目，身為新北市長，怎麼看？

侯友宜表示，不管哪一個人去，他還是一個態度，兩岸一定要彼此平等互動、友善交流，個人部分他尊重，很多話不用多說。

不過他強調，兩岸一定要友善交流，化解誤會，所有事情按照法規去做就好。