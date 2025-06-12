霸凌下屬又濫用就安基金買禮盒 監察院通過彈劾謝宜容

勞發署北分署前分署長謝宜容霸凌基層公務員案引眾怒，監察員今通過多位監委提案彈劾前署長蔡孟良及謝宜容。監察院指出，謝涉職場霸凌及濫用基金預算等，蔡則涉指揮監督不周，監院通過對2人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

監察院已於12日公告彈劾案文及審查決定書。監院說明，謝宜容以嚴厲管理模式領導，且情緒控管能力不佳，經常性斥責、辱罵或以貶抑性口吻對待職員，致其任內機關人員調動頻繁，多人於長期高壓下陸續出現身心狀況，且其強勢高壓已於機關內形成寒蟬效應，使下情無法上達，終至發生吳姓設計師輕生亡故的憾事。

監察院指出，謝宜容同時未恪遵預算支用規範，以就業安定基金預算購買超逾公務需求數量的年節禮盒，浮濫贈禮及部分禮盒流向不明疑遭侵占；未依法公正辦理採購，涉有洩密及圖利特定廠商之情，已違反公務員服務法第1條、第6條、第7條及第20條等規定，也有悖公務員廉政倫理規範第3點規定。

監察院提到，蔡孟良未確認謝宜容是否具備機關首長所需領導管理能力，即大力提拔舉薦謝宜容陞任分署長，對謝長期情緒控管不佳及領導統御偏失行為失察，不但沒及時導正，甚至怠於管考，長期不作為態度讓謝有恃無恐。輕生事件後，蔡也未詳查，甚至說服長官免以書面報告敘明事件；蔡未意識事態嚴重性並消極處理，致機關形象與聲譽嚴重受損，已違反公務員服務法第1條及第6條之規定。