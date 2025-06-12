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民進黨：政院若提出追加預算 藍白莫再擋

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，政院若提出追加預算，藍白莫再擋。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，政院若提出追加預算，藍白莫再擋。圖／聯合報系資料照片

高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米以及澎湖縣長陳光復昨北上與行政院長卓榮泰會面，盼以追加預算案方式補足立法院刪減的總預算。民進黨發言人吳崢今天表示，惡刪預算導致藍白縣市受害的是藍白多數立委，即便行政院提出追加預算補救，還是需要藍白通過。

針對中央將總預算被刪用砍地方補助款補洞，國民黨籍連江縣長王忠銘昨稱，若中央撥下15億補助款，他願意加入民進黨。吳崢指出，有注意到王忠銘說法，希望他和連江縣立委陳雪生好好溝通，因為陳雪生也是惡刪預算藍委之一，若有追加預算別再擋。

吳崢表示，政府態度明確，為何一般補助款受波及，追本溯源還是藍白立委亂刪預算，行政院也願意負責任因應，所以卓榮泰也提出追加預算方式削減衝擊。事出必有因，即便行政院提出追加預算還是要在立法院通過，而立法院藍白是多數，惡刪預算導致藍白縣市受害的是藍白多數立委，行政院要補救提出追加預算還是要藍白立委通過。

追加預算 行政院 藍白

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