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賴清德指沈伯洋遭中國認知戰 挨酸改9字就可介紹民進黨

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋因父親長期與對岸貿易挨批雙標，賴清德總統昨在民進黨中常會中譴責，這是中國與台灣在地的協力者的認知戰。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委沈伯洋因父親長期與對岸貿易挨批雙標，賴清德總統昨在民進黨中常會中譴責，這是中國與台灣在地的協力者的認知戰。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委沈伯洋因父親長期與對岸貿易挨批雙標，賴清德總統昨在民進黨中常會中譴責，這是中國與台灣在地的協力者的認知戰。民眾黨立院黨團主任陳智菡今在臉書貼文指發現驚人巧合，稱賴總統警示文中300多字論述，只消改9個字，就可以拿來介紹民進黨了。

陳智菡說，賴清德總統昨天為了幫沈伯洋爸爸、洗掉兒子不小心往貿易商老爸身上潑的紅漆，長篇大論譴責中國認知戰抹黑分化台灣，說沈伯洋的貿易商老爸沒有不法紀錄、清清白白的貿易商，被講成賺紅錢，是中國有系統的認知操作。

陳智菡說，賴總統痛批某些宣傳機器「無視自己的新聞專業、假扮成正常媒體發起攻擊，混淆民主社會視聽，製造紛亂」。對沈伯洋一手看爸爸賺紅錢、一邊給人戴紅帽的質疑，都是為了反罷免和製造寒蟬效應、分化台灣社會，製造社會的矛盾與對立，破壞台灣的民主運作。

陳智菡說，「把惡意的假訊息操作，包裝成新聞，安排成記者會，讓這些不實的敘事，可以如入無人之境的進入民主台灣，傷害自己的人民同胞」。欸！這不就是貴民主進步黨，在台灣幹的事？

陳智菡也利用貼圖做消改9個字比較：

賴清德直言，中國官方（民進黨）的操作，目的當然是為了反（刪除反字）罷免也為了製造寒蟬效應，並且分化台灣社會，製造社會的矛盾與對立，破壞台灣的民主運作。

賴清德表示，這個事件不僅看到中國（民進黨）有系統性的認知操作，利用官方宣傳機器，假扮成正常媒體發起攻擊，混淆民主社會視聽，製造紛亂。

賴清德表示，把來自境外（民進黨）惡意的假訊息操作，包裝成新聞，安排成記者會，讓這些不實的敘事，可以如入無人之境的進入民主台灣，傷害自己的人民同胞。

民眾黨立院黨團主任陳智菡今在臉書貼文指發現驚人巧合，稱賴總統聲援沈伯洋的警示文中300多字論述，只消改9個字，就可以拿來介紹民進黨了。圖取自陳智菡臉書
民眾黨立院黨團主任陳智菡今在臉書貼文指發現驚人巧合，稱賴總統聲援沈伯洋的警示文中300多字論述，只消改9個字，就可以拿來介紹民進黨了。圖取自陳智菡臉書

陳智菡 賴清德 民進黨

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