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世壯運涉弊案？ 議員控APP陽春、用中國製品政風啟動調查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
雙北世界壯年運動會上月30日舉行閉幕典禮，新北市長侯友宜（右一）、台北市長蔣萬安（左一）與IMGA總會會長Sergii Bubka（左二）及關西世壯運組委會主委松本正義（右二）進行會旗交接。本報資料照片
雙北世界壯年運動會上月30日舉行閉幕典禮，新北市長侯友宜（右一）、台北市長蔣萬安（左一）與IMGA總會會長Sergii Bubka（左二）及關西世壯運組委會主委松本正義（右二）進行會旗交接。本報資料照片

世壯運上月30日閉幕，對於先前議員質疑世壯運疑涉弊，北市政風處檢調啟動調查。北市政風處表示，有媒體今報導「世壯運涉端弊」一事，政風機關針對議員質詢或社會輿情關注涉公務員貪瀆不法等，均會本於權責瞭解、釐清或查察，如有涉不法則依規辦理。

自由時報今天報導，目前政風、檢調調查世壯運兩案，其中一案是議員顏若芳揭露違規使用中國製品，還動員工讀生撕標籤疑滅證；另一件是議員洪健益質疑負責世壯運APP廠商，歷年取得許多北市資訊局標案，資訊局長趙式隆則自請政風處調查。

雙北世壯運上月17日開幕當天，民進黨北市議員顏若芳指出，她接獲陳情，北市府疑動員工讀生撕除世壯運針織袋的「中國製造」標籤，國際盛事恐淪大型弊案，質疑北市府不僅嚴重瀆職，更恐嚴重觸犯刑法131條的瀆職罪，當時世壯運執委會則指稱議員的指控並非事實，誤導視聽。

另外，民進黨議員洪健益也在世壯運期間，批評APP操作遲鈍、功能陽春，質疑如此品質竟花費300萬元開發，要求政風單位徹查承包廠商「哈瑪星科技」。當時資訊局長趙式隆則回應，將依合約條款針對廠商表現進行裁罰，並提供招標細節與公司資料。

北市資訊局長趙式隆回應，有關此次世壯運App使用者體驗不佳，可究責於廠商履約因素者，將依約計罰，絕不寬貸。至於他身為公務員應當奉公守法，經得起檢視，政府必須做到讓人民相信。

對於議員的關心，趙說，資訊局向來「直球對決」，包含台智光案在內，均秉持「毋枉毋縱」的態度，事無鉅細，均第一時間請政風從嚴縝密調查。為確保調查過程的公正與客觀，本局除全力配合政風調查外，目前不便對外發表過多評論或細節。

世壯運

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