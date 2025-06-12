陳婉真昔旅美10年 友人李賢群追思：台獨才女

前立委陳婉真病逝，台僑李賢群追憶她是「台獨才女」，回憶她1980年代滯留美國10年，才華洋溢，用文筆啟發台灣意識，主張台獨須扎根思想，著作「1947台灣二二八革命」是早期系統整理228事件的重要著作。

陳婉真11日凌晨於泰國清邁過世，享壽75歲。旅居洛杉磯、全美台灣人權協會前會長李賢群今接受中央社訪問，回顧她1979年到1989年間，在洛杉磯寫書、開書店、辦活動，凝聚海外台灣民主運動的能量。

李賢群指出：「台灣的民主不是天上掉下來，是許多像陳婉真這樣的人，堅持理念一路抗爭出來的。」

已故旅美教授王秋森1983年在洛杉磯創立「台灣文化事業有限公司」。當時台灣仍是戒嚴時期，陳婉真因被列入黑名單滯留美國，參與王秋森出版計畫，其中一本書就是「1947台灣二二八革命」。

李賢群當年參與這本書的資料收集，列在共同作者之中。他表示，這本書大部分由陳婉真、王秋森執筆，他則協助整理史料。

李賢群回憶，陳婉真是「記者性格」喜歡打抱不平，加上文筆流暢、心思細膩，是一位才華洋溢的才女，「她看過資料之後，在幾天內就可以寫出幾萬字。她的文章非常深刻，總是讓讀者身歷其境」。

李賢群表示，40多年前沒有網路，陳婉真在洛杉磯除了積極寫書，也開設一家「東方書局」，書局2樓的空間成為海外台獨運動的重要聚會場所，舉辦讀書會，經常有台灣的黨外人士來訪。

陳婉真旅美期間，曾任東洛杉磯台灣同鄉會會長，經常舉辦演講會宣傳理念。李賢群回憶，當時海外支持台獨人數眾多，每次聚會都有好幾百人、上千人出席，場面盛大。

過去與陳婉真一家互動密切，李賢群最敬佩陳婉真的是，她一生對台灣獨立建國理念的堅持，「她雖然當過立法委員、國大代表，但她一生不承認中華民國，她有一顆堅定的心，對抗這個不義政權」。