產學界籲建立媒體議價制 數發部、NCC支持新聞有價

立法院交通委員會今天舉行媒體議價制度立法公聽會，數發部、NCC透過書面報告，皆支持新聞有價。數發部表示，將扮演溝通平台角色，促進新聞媒體與數位平台間的對話與合作，並持續鼓勵並支持新聞產業探索多元發展路徑。

台北市媒體服務代理商協會統計，2012至2023年，台灣數位廣告從新台幣116億元增至610億元，傳統媒體廣告從425億元降至210億元。台灣新聞產學界、專業團體與學生等逾百人串聯發起「拒絕平台剝削、搶救新聞產業」連署聲明，呼籲政府正視平台挪用媒體內容、不當取利的結構性問題，推動制度改革，透過立法強制議價與設立新聞基金雙軌方式，為新聞與民主尋求出路。

立法院交通委員會上午舉行「我國媒體議價制度立法」公聽會，邀請數位發展部部長黃彥男、國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹等人與會。

數發部書面報告表示，堅定支持「新聞有價」。鑒於著作鄰接權與強制議價權的相關立法均面臨不同機會、風險與挑戰，考量國際情勢變動、AI新興科技應用，以及網路非主流媒體的普及等挑戰，數發部將廣納建言，跨部會共同研議相關措施，凝聚共識，增進多元媒體環境。

數發部表示，將扮演溝通平台角色，促進新聞媒體與數位平台間的對話與合作，並持續鼓勵並支持新聞產業探索多元發展路徑，包括運用新興科技、促進數位轉型及發展訂閱制等新型商業模式，例如Google協助新聞業發展訂閱制的「北極星計畫」。

數發部指出，依據「國內產業與大型數位平台共榮發展協調小組」決議，為確保台灣新聞媒體的永續經營並持續產製高品質新聞，積極扮演溝通平台的角色，持續與NCC及文化部共同合作，廣納相關利害關係人意見，以進一步推動數位平台、新聞產業共榮。

NCC表示，依據電視新聞媒體業者反映，主要面臨與數位平台合作不透明、地位不對等的問題。業者認為，即便在目前數位平台的遊戲規則中獲得部分廣告分潤，但因缺乏分潤計算依據等資訊的揭露或告知，也無法有效反映意見，新聞業者在此關係處於不利地位。

文化部指出，支持新聞有價，不論採行何種措施，相關機制的設計應充分諮詢利害關係人的意見，並確保新聞媒體之獨立性、不受不當干預。NCC將配合行政院跨部會小組分工，參與政策研議討論，並持續蒐集、反映產業界訴求，共同建構健全的新聞媒體生態。