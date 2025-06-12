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VASP專法草案擬6月底送政院 虛擬資產詐欺最重關10年

中央社／ 台北12日電

立法院財政委員會今天召開「虛擬資產服務法」公聽會，根據金管會提出的書面報告指出，虛擬資產詐欺或操縱行為，影響虛擬資產交易人權益與整體交易市場健全性甚鉅，有課予刑事責任以嚇阻的必要，專法草案中，明定虛擬資產詐欺或操縱罪的刑事責任，違者處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上2億元以下罰金。

立法院財政委員會今天召開「虛擬資產服務法」公聽會，會議主席、民進黨立委賴惠員說，這場公聽會目的為聽取各界意見，讓虛擬資產相關法規可以更精進，用在每個地方。

金管會副主委陳彥良說，虛擬資產服務法草案就是未來金融的基礎建設，如同在鄉鎮中鋪橋造路，是一個原則性大方向、定義式的框架規範，其他部分會由子法來研議。

陳彥良指出，對於虛擬資產市場的健全發展，金管會參考國際監理趨勢，分為4階段納管，金融強調信任，因此虛擬資產服務須創造信任，可分為2層面包括法規與業者自律遵循。

陳彥良表示，為了提升對虛擬資產的信任及加強對交易人的權益保障，已舉辦20多場次溝通說明會，目前也在調整專法草案內容，預計6月底陳報行政院。

金管會所提書面報告指出，針對4階段逐步納管虛擬資產及交易業務事業（VASP），依序是發布「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」啟動納管；積極推動設立VASP同業公會並制定自律規範管理；於洗錢防制法增訂VASP登記制及對非法業者課以刑事責任；推動虛擬資產管理專法立法。目前已進入第4階段，即推動專法。

關於VASP專法草案規範重點分為3部分，金管會指出，針對虛擬資產服務商管理，訂定虛擬資產服務商的許可規範，包括不同種類VASP的許可要求（虛擬資產交換商、交易平台商、移轉商、保管商、承銷商、借貸商等），再來則是「對穩定幣的管理」，並將穩定幣定義為「指表彰與單一或多個法定貨幣的價值連結，以維持其價值穩定的虛擬資產」。

金管會表示，鑒於虛擬資產詐欺或操縱行為，影響虛擬資產交易人權益與整體交易市場健全性甚鉅，有課予刑事責任以嚇阻的必要，因此專法草案中，明定虛擬資產詐欺或操縱罪的刑事責任，違者處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以上2億元以下罰金。

此外，金管會也歸納外界關注VASP專法草案重點，分別是境外VASP來台灣落地、交易人保護措施、未經許可經營VASP的處理、金融機構從事VASP的議題、開放VASP從事新業務、VASP財務報表規範。

國民黨立委林思銘發言表示，他支持穩定幣納入虛擬資產服務法中，但監理政策應善用歐盟MiCA功能分層、風險比例與技術中立的法制設計精神，作為支持產業穩健、漸進發展的基石。

資產 詐欺 穩定幣

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