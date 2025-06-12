脫水、低血壓「熱也不開冷氣」 陳佩琪體驗柯文哲關押環境

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案收押至今，其妻子陳佩琪表示，先生不能回家的日子已超過九個月，上周她的血壓直直落，出現脫水、低血壓，但她也學柯粗茶淡飯過日子，天熱也不會在家開冷氣，「我要跟他一樣感受北所惡劣的環境，我要體驗他這段時間是怎麼過日子的。」

陳佩琪在臉書發文說，媒體對柯文哲案子的報導愈來愈少了，因為各種烏龍爆料、人格毀滅攻擊的奧黑手段都已經使盡了，就選擇不再講，但家屬的痛苦與煎熬卻有增無減。

陳佩琪表示，上周開庭時柯文哲曾說過，總有一天這些證人的證詞和會議紀錄都會全部呈現在國人面前，可見是多麼希望社會大眾可以跟柯一起了解京華城案的原委和通過的會議紀錄，「怎麼會有人說他不喜歡把法庭現場公諸於世呢？那是他獲取自己清白的生機啊， 就是讓所有的人都來評評理，就是我們推行的國民法官的概念。」

陳佩琪說，幾次開庭，聽到不同的證人說，先生從來沒有對他們下過指導棋、沒有明知違法而為之，還有證人說自己是靈靈活活的公關高手，但柯文哲理都不理，聽到這些證詞，她欣慰也感到振奮，燃起司法終有一天會還給他們清白的希望，但出了法庭，報導仍然繼續斷章取義。

陳佩琪表示，司法很重要的一環，不正是要細緻的審理、促進程序正義嗎？密室的司法要何時才能透進陽光？所以支持法庭直播修法，想告訴反對的立委，那是因為還沒有受過各種隱私、人權被侵害、被未審先判、不當偵查與司法凌遲的苦，如果真有那一天，「現在躲在黨的羽翼下不知民間疾苦的你，一樣會背著被告的罪名，你會期待法院公開審理、法庭內真正灑進陽光的一刻。」