尚無罷免能綁公投 李進勇：7／10至8／19間周六都可能投票

立法院內政委員會今繼續審查114年度中央政府總預算有關中央選舉委員會預算凍結專案報告案，中選會主委李進勇受訪時被問及罷免三階投票日，表示20日委員會將審查，根據選罷法規定，成案20日至60日要投票，若20日宣布成立，將落在7月10日至8月19日之間，6個周六都可能是投票時間。

李進勇表示，目前各地立委罷免案審查已陸續報回中央，20日中選會委員會將進行審查，預估件數26件左右，會盡快速度宣告成立，其他需要補件的，也會盡快通知領銜人補件，一切都在20日決定，並於適當時間對外說明。

至於投票日，李進勇說，成案的話都盡快公布，根據選罷法規定，成案20日至60日要投票，如果6月20日宣布成立，投票時間將落在7月10日至8月19日之間，「六個星期六，都有可能是投票時間。」

媒體追問是否是外傳的7月26日？李進勇說，「7月26日也是在期間裡面」，選項之一不確定。至於是否26案都在同一天投票？李進勇表示，他們也希望盡量節省社會成本、選務負荷，審查通過的案子同一天宣告成立，會建議委員會同一天投票。