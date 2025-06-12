批「大嘴巴」挨告二審再勝 陳以信：王定宇外委會中最不適任

民進黨立委王定宇不滿國民黨前立委陳以信2023年間指他「大嘴巴」並應設置「大嘴巴條款」等語，提民事訴訟要求陳賠償200萬元，一審敗訴，上訴台灣等法高院遭駁回。陳以信說，地院法官說他的批評「有益於社會大眾理性思辯」，高院法官說他「並未逾越合理評價範圍」，他呼籲王定宇不要成天只會罵別人中共同路人，反而自己一再洩露機密會議訊息。

陳以信說，選前他在立法院外委會會議中，痛批王定宇洩漏機密會議地點與內容是「大嘴巴」，外委會內規應以王為惡例訂定「大嘴巴條款」，防止委員再利用社群媒體洩露機密會議內容。王定宇對被他罵「大嘴巴」十分不滿，找四位律師告他並索償200萬。

陳以信說，結果一審二審法官都判王定宇敗訴，而且他看判決書似乎都罵的比他還兇，地院法官說他的批評「有益於社會大眾理性思辯」，高院法官說他並非「使用偏激不堪的言詞」，而他罵王「大嘴巴」「並未逾越合理評價範圍」。

陳以信說，很感謝兩審法官明察秋毫公正判案，也要藉此呼籲王委員應該停止訟累並自我反省，不要成天只會罵別人中共同路人，反而自己一再洩露機密會議相關訊息，才是外委會中最不適任的立委。