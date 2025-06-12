酸綠偷來暗去 游淑慧：館長到上海戳中民進黨心窩

網紅「館長」陳之漢前晚飛抵上海，並全程開直播，引起討論。國民黨議員游淑慧在臉書說，館長到上海，戳中民進黨的心窩裡，並且點名綠營人士的「偷來暗去」，直言館長光明磊落多了。

游淑慧在臉書說，館長去上海交流觀光直播，本來只是件非常正常的個人自由；但不知道哪裡去戳痛民進黨，讓綠營及側翼集體跳腳。

游認為，最荒謬的是，館長的行程公開透明，去之前大方宣布、去之後直播公開。稱這比許多綠營人士的「偷來暗去」，光明磊落多了。

游也點名沈伯洋、趙天麟等人，表示在沒有被揭露之前，沈伯洋一次都沒有講過他老爸和大陸有生意往來；在沒有被爆料之前，我們也不知道趙天麟有一個大陸籍女友。

「偷來暗去的人，有什麼臉面批評光明正大去的人。」游淑慧說，民進黨總愛扣別人的紅帽子，但說真的，「先管好自己吧」。