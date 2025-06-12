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俠女一生 衝撞體制 前立委陳婉真癌逝 享壽75歲

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
陳婉真在擔任南投縣社會局長時，率眾前往總統府抗議，訴求釋放羈押已60天的縣長彭百顯。本報資料照片
陳婉真在擔任南投縣社會局長時，率眾前往總統府抗議，訴求釋放羈押已60天的縣長彭百顯。本報資料照片

彰化縣籍前立委陳婉真驚傳過75歲生日隔天，在泰國清邁辭世。她一生走過街頭抗爭、曾擔任立委、後來受地方藍綠縣長重用，地方政壇形容她有「俠女」性格，作風強勢，到晚年仍關切家鄉文資。

陳的好友江仲驊說，在友人介紹幫助下，罹癌的陳婉真到泰國清邁接受治療，後來檢查發現癌細胞有變少，但最後這兩年仍不幸擴散至肺癌。兩周前她又去清邁治療，但兩天前已沒什麼力氣講話，病情急速惡化。

在台灣邁向民主化過程，陳婉真曾代表民進黨參選，在台北縣（現新北市）當選國會第二屆立法委員。1997年她因誹謗黨內同志而遭民進黨開除黨籍。退出政壇後，她轉任文史工作者，將重心放在研究1940至1950年代的台灣史料與歷史事件。

陳婉真出生彰化田中，畢業於彰化女中、台灣師大社教系。早年擔任報社記者，因理念不合退出國民黨，投身台灣建國運動，帶頭走上街頭，參與激烈抗爭，是台灣街頭民主運動的重要見證人。

陳婉真除曾任立法委員與國代，出任民進黨籍南投縣前縣長彭百顯的社會局長，彭百顯涉貪被收押時，陳曾率大批縣民到總統府聲援，充分顯示她強悍性格。熟識她的公務員說：「她像俠女，要求嚴格，卻總是自己留到最後一刻才下班」，是一位很好的長官。

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