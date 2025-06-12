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美中經貿「達成協議」 川普：美對大陸課55%關稅 大陸對美10%

聯合報／ 編譯季晶晶陳苓高詣軒、記者陳熙文廖士鋒／綜合報導
美國財政部長貝森特十日結束在倫敦的美中貿易談判，準備返回美國。（路透）
美國財政部長貝森特十日結束在倫敦的美中貿易談判，準備返回美國。（路透）

美國與中國大陸官員十一日結束兩天經貿磋商，美國總統川普在社群媒體發文說，「我們與中國已達成協議」，中方將供應稀土產品，美國則同意讓大學收陸生並提供其他已同意事項。他說，美國會對大陸商品總計課徵百分之五十五關稅，大陸則對美國課徵百分之十關稅。

美中達成貿易「框架協議」

美中在倫敦談判兩天，就貿易問題達成框架協議。川普說，中國將「預先」提供磁鐵及所有必要稀土，美方則將向中國提供已經同意的事項，「包括中國學生使用我們的大學院校」。川普說，他一向同意此事。

川普並說，美中關係非常好，「我們總計課徵百分之五十五關稅，中國將有百分之十關稅」。華盛頓郵報指出，這意味中國輸美商品關稅稅率將是百分之五十五。

川普表示，談判結果尚需他和大陸國家主席習近平最終批准。川普說，他和習近平將密切合作，讓中國開放對美國的貿易，「這將是兩國的一大勝利」。

華爾街日報首席中國記者魏玲靈指出，知情人士向她透露，未來幾個月若一切順利，北京當局將希望能取得重大外交勝利，可能邀請川普最快九月訪問大陸。

美中談判直到倫敦時間十一日零時（約台灣時間十一日上午七時）才結束。參加談判的美國商務部長盧特尼克說，雙方已建立執行五月日內瓦共識的框架，「首先，我們已排除負向因素。現在我們能繼續試圖從事正向貿易」。

盧特尼克表示，「我們已達成框架協議，將執行日內瓦共識以及兩國領袖通話內容」，這次框架為日內瓦共識「增添血肉」，可能移除大陸對稀土礦物和產品出口管制，美國也可能「以平衡的方式」撤除一些最近的出口管制。他並未說明談判細節，只表示雙方代表將呈交結果給各自領袖尋求同意，「批准之後，我們接著將執行框架」。

何立峰：中美經貿互利共贏

領導中方代表團的大陸副總理何立峰表示，中美經貿關係本質是互利共贏，貿易戰沒有贏家，中方不願打但也不怕打。雙方應通過平等對話、互利合作解決經貿分歧，中方對經貿磋商是有誠意的，也是有原則的。他呼籲，兩國應該按照兩國元首通話達成的重要共識和要求，進一步發揮中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作。

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼說，雙方就落實兩國元首通話共識及日內瓦會談共識達成了「框架」，這次談判「深入、坦誠」。

華爾街日報引述知情人士指出，中方團隊提出強硬條件，要求美方大幅鬆綁對大陸實施的科技與其他產品管制。

盧特尼克說，雙方已找到克服出口管制阻礙的方式，「美國在稀土未入境時，實施了一些措施，正如川普總統所說，各位能預期那些措施會以平衡的方式撤除」。

稍早前，知情人士透露，華府準備鬆綁最近針對晶片設計軟體、飛機引擎零組件、化學品和核能原料的一系列措施，以換取北京同意加快稀土出口。

與會的美國貿易代表葛里爾則說，芬太尼議題一直是川普的優先事項，美方因此對大陸加徵百分之廿關稅，「我們預期中方將在這個議題取得重大進展」，目前還未排定其他會議，但雙方將頻繁會商。

大陸副總理何立峰十日在倫敦蘭卡斯特府與美方貿易談判，離開會場時在鏡頭前揮手。（路透）
大陸副總理何立峰十日在倫敦蘭卡斯特府與美方貿易談判，離開會場時在鏡頭前揮手。（路透）

美國 美中關係 經貿 稀土 日內瓦 川普 何立峰

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