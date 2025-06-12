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台海防衛兵推 美國前太平洋總司令布萊爾：2關鍵美將介入戰爭

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
台北政經學院基金會等舉辦的台海防衛兵推昨落幕，面對中共武力犯台，美國前太平洋總司令布萊爾（右二）表示，美國會不會介入台海戰爭，取決於衝突爆發的原因及台灣本身是否有自衛意志。記者曾原信／攝影
台北政經學院基金會等舉辦的台海防衛兵推昨落幕，面對中共武力犯台，美國前太平洋總司令布萊爾（右二）表示，美國會不會介入台海戰爭，取決於衝突爆發的原因及台灣本身是否有自衛意志。記者曾原信／攝影

台北政經學院基金會和平安全中心舉辦二○二五台海防衛兵推，兩天的推演昨天落幕，面對中共武力犯台，美國前太平洋總司令布萊爾表示，美國會不會介入台海戰爭取決兩大關鍵，包括衝突爆發的原因，以及台灣本身是否有自衛意志。扮演日本組的推演官也說，自衛隊不可能主動介入，但基於美日同盟，可以輔助角色參與美軍行動。

此次兵推核心人物包括台北政經學院基金會董事長黃煌雄、和平安全中心執行長李喜明，以及操作推演的中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正。分為管制、中共、台灣、美國、日本等五個組，主推官皆為退伍上將，由前參謀總長李喜明、國防部前副部長徐衍璞、前陸軍司令胡鎮埔、前美軍參謀首長聯席會議主席穆倫、前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任。各組總計共有九位上將、八位中將，以及相關領域專家。

中共奇襲 奪台灣離島

推演時，中共組採取奇襲，先奪取台灣周邊防務薄弱的離島，作為下一階段入侵的跳板。接著，再以直升機、傘降、兩棲等兵力聯合，奪取澎湖、恆春半島，隨即攻占東部宜花東三縣。

兵推過程，美國組表現很高積極性，包括派兵協助我方建立安全航道，維持物資能夠輸入，並曾數度在中共組「出招」時，主動詢問台灣組有無回應；日本組也表示，自衛隊不可能主動介入，但基於美日同盟，可以輔助角色參與美軍行動。

當推演進行到全面大戰，美國組與日本組表示，將被迫放棄「一中政策」而承認台灣。

若台挑釁 美介入生變

擔任演習管制官的布萊爾在會後記者會表示，台灣關係法明定，要協助台灣具備足夠防衛能力，但其並非共同防禦條約，沒規定必須軍事介入。美國總統或國會的態度，取決於衝突如何爆發。歷任總統都聲明不支持台獨，若台灣採取挑釁而引發衝突，美國介入可能性就會降低。

布萊爾說，另一關鍵是台灣是否有能力與意願保衛自己國家，廿年來，台灣的自衛能力與意願不斷增強，意味在當前情況下，美方更有可能對台提供援助。

李喜明說，現在去猜未來的美國總統會不會出兵，這種臆測無意義，但是「政治決定打不打，軍事決定如何打」。兵推中，美國組雖然積極援台，也強調關鍵是台灣自身防衛意志。如果台灣無意自衛，卻希望美軍介入，就是全無道理的期待。

前日本海上自衛隊幕僚長武居智久表示，台灣組一開始較難以應對，是時間緊迫的壓力，以及想定的複雜性，但台灣組想定的設計非常貼切真實。他說，東亞的安全戰略局勢在過去十年間發生劇變，日本正透過實施新的「國家安全戰略」迎頭趕上，與美國共同為升溫的情勢做準備。

美國 日本 中共

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