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2026提名 民進黨達初步共識 下周中執會討論

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

民進黨「二○二六年選舉先期策略小組」會議討論二○二六年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案。與會人士表示草案初步底定，將送十八日中執會討論，廿八日全國黨代表大會通過後，正式生效。

與會人士轉述，內容初步底定，在組成「二○二六年選舉對策委員會」後，選對會將針對可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後，提出適當人選。如經協調仍無法產生單一人選，將尋求解決競爭之方式，依其共識進行，產生人選；若對解決競爭機制無共識，則由選對會依據選戰策略，綜合評估後向黨主席提出適當人選。

黨內人士說，各派系達成共識的提名特別草案，內容包括，一、民進黨執政任期尚未屆滿之縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召；二、執政任期兩屆屆滿之直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第九條規定辦理提名初選；提名初選時程由「二○二六年選舉對策委員會」統籌規畫；三、非執政之直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。

民進黨昨中常會結束後，由小組召集人潘孟安接續召開「二○二六年選舉先期策略小組」會議，討論二○二六年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案。策略小組成員涵蓋黨內各派系。與會人士表示，關於六都議員提名，為鼓勵青年參政，青年參選的民調將加乘一點一，但如果是具新住民身分的年輕人，最高可加乘到一點二。

民進黨

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