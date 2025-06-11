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黑熊被諷變紅熊 賴總統聲援沈伯洋

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭媁李成蔭張曼蘋／台北報導
立委沈伯洋（中）針對國民黨攻擊表示，為什麼要集中火力在他身上，國民黨是為了移轉大罷免的焦點。記者蘇健忠／攝影
立委沈伯洋（中）針對國民黨攻擊表示，為什麼要集中火力在他身上，國民黨是為了移轉大罷免的焦點。記者蘇健忠／攝影

民進黨立委沈伯洋家族在大陸經商爭議延燒，在野黨昨質疑，沈伯洋父親三月仍進口九十三噸大陸商品，更嘲諷「熊貓不要扮黑熊。」賴清德總統昨以民進黨主席身分替沈伯洋背書，賴說，在野黨連續多天攻擊沈伯洋和他的家人，把一個國際貿易商硬貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測。

國民黨國政基金會副執行長凌濤表示，直至今年三月，沈家還進口高達九十三噸中國商品，黑熊何時變成「雜貨黑熊」？

賴清德昨在中常會表示，中國官媒近日發起一系列對沈伯洋的抹黑、認知操作，隨後再由國台辦宣布對沈伯洋家人進行所謂「制裁」。賴清德說，這次受到攻擊的是沈伯洋，如果對這樣的行為毫無防備，下次受到傷害的，就是身邊的每一個人。

國民黨立院黨團首席副書記長羅智強說，兩岸經貿交流合法合理，但民進黨立委沈伯洋卻說所有交流都是統戰，如今沈家在中國註冊公司，以「中國台灣」為名大賺錢，「台灣黑熊變中國紅熊」，賴清德總統還能如此護航，根本把雙標發揮到極致。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，最近檢調已經查到很多民進黨共諜案，難道還不處理、搜索沈伯洋？

另外，賴總統指示國安團隊規畫向在野黨主席進行國安情勢簡報。國安會副秘書長徐斯儉昨天表示，國安會已緊鑼密鼓籌備中，但不可能直播，且聽取國安簡報的在野黨領袖事前必須簽署保密協議。

賴清德 沈伯洋

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