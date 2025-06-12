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新聞眼／陳世凱不給問 淪政治布達秀

聯合報／ 本報記者邱瓊玉胡瑞玲
交通部長陳世凱昨接受廣播專訪時表示，公務體系每個工作都是使命感，大家不要只思考薪水。記者杜建重／攝影
交通部長陳世凱昨接受廣播專訪時表示，公務體系每個工作都是使命感，大家不要只思考薪水。記者杜建重／攝影

雙鐵董座人事爭議不休，交通部長陳世凱昨親上火線說明，卻只選擇「照稿念完就走人」，不開放任何提問，讓這場原本應該對外釐清酬庸疑慮的記者會，淪為一場政治布達秀，反而給外界留下更多問號。

攤開歷任高鐵董座，從第一任的殷琪、歐晉德、范志強、劉維琪、江耀宗到鄭光遠，無一不是具有交通工程、交通行政，又或是企業經營的背景。

反觀史哲，雖擁有廿幾年的從政資歷，橫跨高雄市政府與文化部，卻從未在交通領域深耕，陳世凱卻稱史哲在高雄市副市長任內，「督導交通局」、「參與捷運規畫」，希望外界不要對史哲有不懂交通的誤會及想法。若依照陳世凱的標準，那麼大概所有的地方首長都可號稱懂交通、懂電力、懂環保、懂教育，甚至懂半導體，豈不荒謬。

此外，高鐵董事長鄭光遠轉任台鐵董座，月薪至少減少廿萬元，陳世凱竟以「不要只思考薪水，公務體系工作是使命感」一語帶過。一位部會首長講出這種「慣老闆式的幹話」，不僅暴露其對人事管理的輕率，更顯示政府長期對專業與薪資結構的忽視。

去年八月，陳世凱從政院副秘書長直接空降交通部，當時即引發「外行領導內行」的質疑，如今再「加碼」由史哲接任高鐵，難怪遭譏諷，這是「無專業者得其位，有專業者坐冷板凳」的時代，專業可有可無，政治忠誠跟派系「血統」才是升遷關鍵。

雙鐵交通涉及全台民眾的安全，將合適的人放在適合的位置上，才是交通部應該做的事情，而不是一群沒有交通背景及經驗的人，聚在一起互相取暖、塗脂抹粉。

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