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高鐵人事無視程序 藍批賴政府只有黨意

聯合報／ 記者李成蔭張曼蘋／台北報導

政務委員史哲將接任高鐵董事長，交通部長陳世凱昨表示，希望外界不要對史哲有不懂交通的誤會及想法。國民黨立委黃健豪表示，賴政府將人事程序完全顛倒，無視制度及專業，不在乎人民感受，眼中只有黨意。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，民進黨政府無視專業人才，酬庸養肥貓、養綠色樁腳，破壞中華民國體制。

國民黨立委黃健豪指出，據交通部相關遴選規定，官派代表應具備四種條件之一，分別為企業管理、專長為單位所需、現職有密切關係以及投資該單位現任董事長、總經理或副總，顯然史哲都不符資格。

黃健豪說，要出任董事長，還必須要先是董事會成員，但是目前高鐵董事會成員中並無史哲名字，賴政府將人事程序完全顛倒，完全無視制度及專業。

交通部政務次長伍勝園則說，未來史哲會以航發會代表身分成為董座。

國民黨立委洪孟楷說，史哲空降高鐵董座是民進黨政府最不尊重專業的做法，也傷透上下交通專業人才的心；但政府即便被罵，仍不改其志要任命，這絕對不是失策，而是鐵了心要硬幹，證明黨政關係凌駕一切。

張啓楷表示，史哲的專長明明是文化與勞工，這項人事案讓民眾畫一個大問號，民進黨政府從國營企業董事、高鐵董事長及先前將前立委林昶佐任命為駐芬蘭代表，全都無視專業人才，酬庸養肥貓、養綠色樁腳，破壞中華民國體制，這就是民進黨最對不起台灣之處。

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