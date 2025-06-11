民進黨2026提名辦法初步底定 下周中執會討論

民進黨「2026年選舉先期策略小組」今天會議討論2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案。與會人士表示，草案內容初步底定，預計送18日中執會討論，接著在28日全國黨代表大會通過後，正式生效。

民進黨下午中常會結束後，由小組召集人潘孟安接續召開「2026年選舉先期策略小組」會議，討論2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案。策略小組成員涵蓋黨內各派系。

與會人士轉述，內容初步底定，在組成「2026年選舉對策委員會」後，選對會將針對可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，綜合評估各項因素後，提出適當人選。如經協調仍無法產生單一人選，將尋求解決競爭之方式，依其共識進行，產生人選；若對解決競爭機制無共識，則由選對會依據選戰策略，綜合評估後向黨主席提出適當人選。

與會人士表示，關於六都議員提名，為鼓勵青年參政，青年參選的民調將加乘1.1，但如果是具新住民身分的年輕人，最高可加乘到1.2。

黨內人士說，各派系達成共識的提名特別草案，內容包括，一、民進黨執政任期尚未屆滿之縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召；二、執政任期2屆屆滿之直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第九條規定辦理提名初選；提名初選時程由「2026年選舉對策委員會」統籌規劃；三、非執政之直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。