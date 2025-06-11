向在野黨主席國安簡報 徐斯儉：與會者須簽保密協議

賴清德總統在520就職周年談話中，指示國安團隊規劃向在野黨主席進行國安情勢簡報。國安會副秘書長徐斯儉今天表示，向在野黨領袖進行國安簡報，國安會已緊鑼密鼓籌備中，但不可能直播，且聽取國安簡報的在野黨領袖事前必須簽署保密協議。

徐斯儉今天接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，國安會負責協調相關單位、緊鑼密鼓在做，對於向在野黨進行國安議題簡報，許多民主國家都有做，包括美國、加拿大、法國都有這樣的制度。

民眾黨主席黃國昌日前要求，國安簡報應公開直播，徐斯儉說，不可能直播，道理很簡單，如果這些事情是可以向全世界講就不是機敏，不需要特別安排向在野黨領袖進行國安簡報。

徐斯儉表示，賴總統的目的是希望國內政黨可以競爭，但對外要團結，希望讓在野黨領袖瞭解國家面臨的威脅，包括軍事方面，因為牽涉情報來源，很多情報是交換來的，這種事情不能對外講。

是否擔心洩密，徐斯儉表示，國安簡報與會者必須簽署保密協定，就像在立法院聽取機密報告一樣。還是希望不要分顏色、政黨，針對國家安全的議題能夠團結，這也是賴總統的初衷。

徐斯儉表示，國安簡報不是國安會聯繫，是由總統府，他僅知道已經在聯繫，但無法講具體時間點。

至於民眾黨團推動修法「立委赴中納管」只需向立院報備，徐斯儉表示，立委領的是納稅人的錢，應向人民、向社會公開負責，而不是對院長負責，並要符合透明、要揭露、要負責，這三大原則。