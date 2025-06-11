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2026提名條例民進黨派系達共識 中執會18日討論

中央社／ 台北11日電
民進黨「2026年選舉先期策略小組」今天會議討論2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案，多位與會者表示，草案內容初步底定，預計送18日中執會討論，28日全代會通過。示意圖。記者許正宏／攝影
民進黨「2026年選舉先期策略小組」今天會議討論2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案，多位與會者表示，草案內容初步底定，預計送18日中執會討論，28日全代會通過。示意圖。記者許正宏／攝影

民進黨「2026年選舉先期策略小組」今天會議討論2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案，多位與會者表示，草案內容初步底定，預計送18日中執會討論，28日全代會通過。

民進黨下午中常會結束後，由小組召集人潘孟安接續召開「2026年選舉先期策略小組」會議，討論2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案。

與會者表示，特別條例草案經過討論，內容初步底定，2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案規定，「2026年選舉對策委員會」就可能提名人選，經徵詢、協調，考量選舉整體情勢，「綜合評估」各項因素後提出單一適當人選。

與會人士說明，如經協調仍無法產生單一適當人選，處理方式包括，首先協調對象對解決競爭之機制有共識者，依其共識方式產生單一適當人選；再者若協調對象對解決競爭之機制無共識者，由「2026年選舉對策委員會」依據選戰策略，「綜合評估」後向主席提出單一適當人選之建議。

與會人士提到，大家共識很高，但有人認為條例草案中，綜合評估應更加凸顯「民調」，否則提名若僅是籠統的綜合評估，缺乏一些客觀的數據，容易引發爭議，加入經民調等綜合評估的文字，具有「類初選」的概念；但也有人認為民調本來就是綜合評估的選項之一，條例文字應該保留更大彈性空間。

與會人士強調，這部分條例文字，將交由中執會討論。

至於6都議員提名部分，與會者解釋，年輕人的民調加乘1.1，但如果是具新住民身分的年輕人，最高可加乘到1.2。

另外，各派系達成共識的2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案內容包括：一、民進黨執政任期尚未屆滿之縣市，其縣市長提名候選人，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召；二、執政任期2屆屆滿之直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，依公職候選人提名條例第九條規定辦理提名初選；提名初選時程由「2026年選舉對策委員會」統籌規劃；三、非執政之直轄市、縣市，其直轄市長、縣市長提名候選人，經徵詢、協調後產生單一適當人選，由主席提名經中央執行委員會通過後徵召。

民進黨中執會先前通過的「2026選舉先期策略小組」，由潘孟安擔任召集人，成員包括民進黨立院黨團總召柯建銘、高雄市長陳其邁（英系）、中常委王定宇（湧言會）、中常委張宏陸（蘇系）、中執委林益邦（綠色友誼）、中常委陳茂松（正國會）、前立委段宜康（新系）。

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