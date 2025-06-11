韓國瑜接見法國議員團 期盼台法國會友誼歷久彌新

立法院長韓國瑜今天接見法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛訪問團一行，韓國瑜表示，今天是擔任院長以來第5度接見法國國會訪問團，台灣民眾普遍對法國印象良好，法國文化深深影響台灣人的生活與價值觀，無論文學、運動或美食饗宴，皆已融入台灣日常。

立法院長韓國瑜今天在國民黨立委陳永康、民進黨立委林楚茵、民眾黨立委麥玉珍等人陪同下，接見及款宴「法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel，另譯：帕媞斯黛）訪問團」一行。

韓國瑜指出，今天是他擔任院長以來第5度接見法國國會訪問團，每次接待均深感欣喜。台灣民眾普遍對法國印象良好，不僅因「法國」一詞中的「法」字蘊含法律、規範與治理之意，更因巴黎以浪漫、時尚與美食享譽國際，展現法國兼具嚴謹與浪漫的獨特魅力。

韓國瑜表示，法國文化深深影響台灣人的生活與價值觀，無論文學、運動或美食饗宴，皆已融入台灣日常，並再次對訪團蒞臨表達熱烈歡迎。

巴緹斯黛分享，此次訪團成員皆為首次來台，她本人已是第4度訪問台灣。此行重點將聚焦於人工智慧、外國勢力干預及能源政策等議題。高度肯定立法院在推動性別平權方面的努力與成果，期盼藉由本次訪問深化台法雙邊關係，並促進文化、經濟及社會等多元領域之交流與合作。

巴緹斯黛提到，本屆法國國民議會有11個政黨，與台灣相同的是並無單一政黨擁有過半席次，期盼藉此行了解立法院在類似情境下的議事運作經驗。她也特別分享法國國會預算審查制度，做為雙邊議會制度交流的重要參考，並誠摯邀請韓國瑜與在座立委未來能擇機訪問法國，以進一步強化雙邊國會的交流與友誼。