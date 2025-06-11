快訊

台灣6.4強震…大陸福建震感強烈 傳數百中學生緊急撤離畫面曝

美中貿易協議進入最後階段 川普曝「新關稅數字」：只等雙方確認

韓國瑜接見法國議員團 期盼台法國會友誼歷久彌新

中央社／ 台北11日電
法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel，另譯：帕媞斯黛）（左5）率團訪台，立法院長韓國瑜（右6）11日在立法院接見訪團，與巴緹斯黛握手合影。圖／中央社
法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel，另譯：帕媞斯黛）（左5）率團訪台，立法院長韓國瑜（右6）11日在立法院接見訪團，與巴緹斯黛握手合影。圖／中央社

立法院韓國瑜今天接見法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛訪問團一行，韓國瑜表示，今天是擔任院長以來第5度接見法國國會訪問團，台灣民眾普遍對法國印象良好，法國文化深深影響台灣人的生活與價值觀，無論文學、運動或美食饗宴，皆已融入台灣日常。

立法院長韓國瑜今天在國民黨立委陳永康、民進黨立委林楚茵、民眾黨立委麥玉珍等人陪同下，接見及款宴「法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel，另譯：帕媞斯黛）訪問團」一行。

韓國瑜指出，今天是他擔任院長以來第5度接見法國國會訪問團，每次接待均深感欣喜。台灣民眾普遍對法國印象良好，不僅因「法國」一詞中的「法」字蘊含法律、規範與治理之意，更因巴黎以浪漫、時尚與美食享譽國際，展現法國兼具嚴謹與浪漫的獨特魅力。

韓國瑜表示，法國文化深深影響台灣人的生活與價值觀，無論文學、運動或美食饗宴，皆已融入台灣日常，並再次對訪團蒞臨表達熱烈歡迎。

巴緹斯黛分享，此次訪團成員皆為首次來台，她本人已是第4度訪問台灣。此行重點將聚焦於人工智慧、外國勢力干預及能源政策等議題。高度肯定立法院在推動性別平權方面的努力與成果，期盼藉由本次訪問深化台法雙邊關係，並促進文化、經濟及社會等多元領域之交流與合作。

巴緹斯黛提到，本屆法國國民議會有11個政黨，與台灣相同的是並無單一政黨擁有過半席次，期盼藉此行了解立法院在類似情境下的議事運作經驗。她也特別分享法國國會預算審查制度，做為雙邊議會制度交流的重要參考，並誠摯邀請韓國瑜與在座立委未來能擇機訪問法國，以進一步強化雙邊國會的交流與友誼。

立法院指出，雙方互贈禮品後，隨即展開午宴交流，席間就立法院議事運作、台法能源政策、核廢處理、移工人權、婦女權益、預算審查制度、選民服務，以及台灣民主發展等議題廣泛交換意見。午宴尾聲，雙方輪流歡唱具代表性的台灣、法國及越南歌曲，交流熱絡溫馨，友好愉快。

立法院長韓國瑜（前右）11日接見及款宴法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel，另譯：帕媞斯黛）訪團，逐一與訪團成員致意。圖／中央社
立法院長韓國瑜（前右）11日接見及款宴法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel，另譯：帕媞斯黛）訪團，逐一與訪團成員致意。圖／中央社

麥玉珍 韓國瑜 立法院 法國 林楚茵

延伸閱讀

朱立倫宣布啟動「愛國者行動」 全黨對抗三階大惡罷

電話騷擾案再開戰！羅智強秀通話紀錄對賭 柯建銘稱已報案

韓國瑜再出金句：大罷免若成功 台灣民主會發瘋

被控集體濫用公務車吃鍋 綠委：傅崐萁、韓國瑜也是

相關新聞

沈伯洋父被指「賺紅錢」 賴總統：無不法紀錄的貿易商

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，中國官媒近日發起一連串針對民進黨立委沈伯洋的認知操作，過程中並透過部分...

韓國瑜接見法國議員團 期盼台法國會友誼歷久彌新

立法院長韓國瑜今天接見法國國民議會友台小組主席巴緹斯黛訪問團一行，韓國瑜表示，今天是擔任院長以來第5度接見法國國會訪問團...

2026提名條例民進黨派系達共識 中執會18日討論

民進黨「2026年選舉先期策略小組」今天會議討論2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案，多位與會者表...

向在野黨主席國安簡報 徐斯儉：與會者須簽保密協議

賴清德總統在520就職周年談話中，指示國安團隊規劃向在野黨主席進行國安情勢簡報。國安會副秘書長徐斯儉今天表示，向在野黨領...

雙標？賴清德指沈伯洋被貼標籤 羅智強猛批：把人民當傻子

針對民進黨立委沈伯洋父親被指「賺紅錢」，身兼民進黨主席的賴清德總統今表示沈家是「無不法紀錄的貿易商」。國民黨立委羅智強表...

行政院南辦副執行長陳慧玲涉詐領助理費 遭卓榮泰解職

行政院南部聯合執行中心副執行長陳慧玲和丈夫蔡燈財因涉嫌貪汙案，昨日遭澎湖地檢署檢察官指揮廉調人員搜索約談，移往檢察官複訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。