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雙標？賴清德指沈伯洋被貼標籤 羅智強猛批：把人民當傻子

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／本報資料照
國民黨立委羅智強。圖／本報資料照

針對民進黨立委沈伯洋父親被指「賺紅錢」，身兼民進黨主席的賴清德總統今表示沈家是「無不法紀錄的貿易商」。國民黨立委羅智強表示，沈伯洋早說所有交流都是統戰，賴還能如此護航，根本把雙標發揮到極致，簡直是把人民當傻子；若真還有羞恥，就該全面清查，落實沈伯洋要求的國安管制。

賴清德今天在民進黨中常會表示，中國官媒近日發起一連串針對沈伯洋的認知操作。他還說，在野黨更連續多天以中國官方操作的敘事，繼續攻擊沈伯洋和他的家人，把一個沒有不法紀錄的國際貿易商，硬要貼上「賺紅錢」等標籤，居心叵測。

羅智強表示，兩岸經貿交流當然合法合理，但過去馬政府執政，民進黨就把所有兩岸交流都抹成中共同路人。沈伯洋更說，對中國來說，所有交流都是統戰的一部分，結果現在沈家族在中國註冊公司、以「中國台灣」為名、賺進大量資金，「台灣黑熊變中國紅熊」，然後賴清德還能護航說沈父是「無不法紀錄的貿易商」，簡直是把人民當傻子。

羅智強批評，沈伯洋過去說台商是「高風險群」，主張政府要「管好幾十萬人」。如今自家父親在中國做生意、傳出還有小三，卻立刻翻臉裝無辜，活脫脫一個標準雙標紅熊。沈若真相信「有中資、有中親就會背叛」，那他是不是也該自首？沈家這不是單純的經商，是赤裸裸的「紅錢」進帳。

羅智強還批，民進黨天天喊抗中，卻縱容自己立委家族靠中國發財，還敢用一句「無不法紀錄」來敷衍公眾質疑，根本是把雙標二字發揮到極致。賴清德若還有一點羞恥，就該立即清查沈家所有中國往來，過程裡有沒有和共產黨人士往來聯絡，落實沈伯洋要求的國安管制。

賴清德 羅智強 沈伯洋 民進黨 國民黨

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